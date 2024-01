Hušbauer: Ze Sparty se mi nejvíc líbí Laci. Co Karabec a rozstřílí se Zafeiris?

Video se připravuje ... Tihle borci se vyvažují zlatem. I v době, kdy je trendem běhavý atletický fotbal, je totiž myšlenka kreativních záložníků často rychlejší. „První jméno, které bych řekl, je Marek Matějovský,“ usmívá se Josef Hušbauer, který sám v dresu obou pražských „S“ bohatě dávkoval svůj fištrón. Právě nynější středopolař Příbrami se probírá otázkami, jak mají důležitou roli vyřešenu největší rivalové, kdo z jejich kádru má v tomto směru největší předpoklady, ale i jak jsou na tom hráči z dalších týmů. Projděte si spolu s ním jednoho hráče po druhém, ať se jmenuje Kaan Kairinen, Qazim Laci, Adam Karabec, Christos Zafeiris, Petr Ševčík, Marek Havlík, Michal Hlavatý, nebo Tomáš Rigo.

Kaan Kairinen AC Sparta Praha Bilance 2023/24:

26 zápasů / 2 góly / 7 asistencí „Každý ze středních záložníků Sparty, kteří hráli na podzim, je typově jiný. Na to, že Kaanu Kairinenovi bylo ještě nedávno čtyřiadvacet, hraje s velkým klidem a přehledem. Velmi mile mě překvapil, i když to není klasická desítka. Lukáš Sadílek zase všechno oběhá, nezkazí přihrávku, hraje takové to své, jednoduché. Není úplně tvořivý, ale pro Spartu je taky důležitý.“

Petr Ševčík SK Slavia Praha Bilance 2023/24:

18 zápasů / 0 gólů / 4 asistence „Ve srovnání se Spartou má Slavia trošku tvořivější střed. Když je Petr Ševčík zdravý, ukazuje fantastickou kreativitu, je to nadstandardní hráč. Dokáže dát překvapivou, průnikovou přihrávku. Může to vypadat, že občas míč ztratí, ale je to tím, že chce něco vymyslet. A mně se to líbí, mám raději hráče, jako je on. Škoda, že ho limitují zdravotní problémy, protože kolikrát ukázal, že má kvality na to, aby byl základním kamenem Slavie. Aby byl tím, kolem kterého se bude všechno točit, stejně jako dřív třeba okolo Nicolae Stancia. Jenže když odehraje tři čtyři zápasy a pak stejný počet chybí, i trenéři to pak mají složitější."

Marek Havlík 1. FC Slovácko Bilance 2023/24:

20 zápasů / 10 gólů / 3 asistence „Pamatuju si, jak jsem proti němu před čtyřmi pěti lety hrál ve Slavii a vždycky jsme se na něho připravovali. Je to kreativní hráč s výbornou levačkou, který umí dát finální přihrávku a vystřelit. Proto jsme si na něho pokaždé dávali pozor. Své kvality prokazuje už dlouho. Pořád jsem překvapený, že je pořád ve Slovácku, už je mu osmadvacet. Mohl být už dávno někde jinde, v jednom ze tří top českých klubů nebo i v zahraničí. I když jak jsem četl rozhovor s jeho manažerem, Marek je spíš takový domácký typ. Každý to máme jinak, v každém případě je to na českou ligu nadstandardní fotbalista."

Adam Karabec a Michal Ševčík Adam Karabec AC Sparta Praha Bilance 2023/24:

18 zápasů / 3 góly / 3 asistence + Michal Ševčík AC Sparta Praha Bilance 2023/24:

13 zápasů / 3 góly / 1 asistence „Právě Adam je pro mě typická desítka. Tuhle pozici by mohl hrát i Michal Ševčík, ale ke konci podzimu už zase neměl žádný prostor. Přitom je velmi perspektivní hráč, který by šancí mohl dostávat víc. Oba jsou mladí kluci, kteří by potřebovali pravidelně hrát. Mohou se uplatnit na křídle, kde to zvládnou, nebo by Sparta musela upravit rozestavení na tři střeďáky. Adam je vynikající fotbalista, třeba Hradci Králové dal v lize dva krásné góly, ale pak už jsme ho taky tolikrát ve hře neviděli, i to je velká škoda. Je to ovšem dané i stylem Sparty, kde ani pro jednoho úplně není pozice, kterou by potřebovali. V každém případě už by měl být Adam dál. Ano, je ve Spartě, to je super, ale ve svém věku a s touhle kvalitou by měl opravdu hrát stabilně, aby se posunul. Mohl by hostovat v zahraničí, nebo tam přestoupit, popřípadě jít na hostování do jiného českého klubu. I když to se nikomu ze Sparty nechce...“

Lukáš Provod SK Slavia Praha Bilance 2023/24:

23 zápasů / 1 gól / 7 asistencí „Ve Slavii ho zkoušeli na levé straně zálohy, kde si to odehraje slušně. Já bych ho ale viděl spíš ve středu, jako takovou osmičku. Pamatuju si ho ještě z Českých Budějovic, je to hodně chytrý fotbalista, umí hrát mezi řadami, dojít si pro balon a rozehrávat. Na kraji bych ho nechal hrát jen v některých zápasech, třeba speciálně na nějakého soupeře, nebo když je fakt plná marodka.“

Qazim Laci AC Sparta Praha Bilance 2023/24:

27 zápasů / 2 góly / 7 asistencí „Možná tím překvapím, ale Qazim Laci se mi z dosavadního trojlístku ve středu sparťanské zálohy zamlouvá nejvíc, jsem z něho nadšený. Moc se mi líbí jeho styl, taková lehkost, přijde mi, že si hru užívá. Hodně toho oběhá, ale myslím si, že je to taky kreativní hráč, má slušné přihrávky.“

Christos Zafeiris SK Slavia Praha Bilance 2023/24:

27 zápasů / 3 góly / 2 asistence „Je to hodně kvalitní hráč, i když i já si od něho určitě představuju vyšší produktivitu. Musím říct, že střely z trošku větší vzdálenosti mu zatím moc nejdou. Třeba ale stačí, aby se trefil jednou dvakrát po sobě, a začne mu to tam padat. Věřím, že bude střelecky úspěšný. Kromě toho se podílí na rozjíždění akcí a předfinálních přihrávkách. Je hodně mladý hráč, chce to ještě čas. Má před sebou velkou budoucnost. Vidím na něm, že je hodně pracovitý kluk, moc se mi líbí směrem dozadu: jakmile on nebo někdo jiný ztratí balon, běží šedesát osmdesát metrů zpátky, to je velká pomoc. Je znát, že charakterově je u něho všechno v pořádku. Je hodně snaživý, chce být všude a obsáhne velký prostor, ale někdy je to možná i na škodu, protože mu to třeba trochu ubere síly. Kdyby za ním nastupoval Petr Ševčík nebo Lukáš Provod, mohl by těžit z vyššího postavení, určitě bych to ještě zkusil.“

Tomáš Rigo FC Baník Ostrava Bilance 2023/24:

18 zápasů / 2 góly / 2 asistence „Vybavuju si ho jako mladého kluka ve Slavii, už tehdy se o něm říkalo, že je hodně kvalitní fotbalista, akorát se potřeboval vyhrát, šel na hostování do Vlašimi. Tomu naprosto rozumím, pro mladé hráče je to vždycky lepší než sedět v top klubu na lavičce, aby ukázal, že na to opravdu má. Třeba jako Tomáš Vlček, poctivý kluk, říkal jsem si, že by z něho mohlo něco být. Jen potřeboval nabrat zkušenosti. Rigo se teď ukazuje v podobném světle, přestup do Ostravy mu taky pomohl. Hraje fantasticky a je tam vlastně základní stavební kámen, zatímco Filip Kaloč odešel pryč. V mých očích má za sebou velký posun a je velkým příslibem do budoucna. Mohl by se i vrátit do Slavie. Výhodou je, že ho trenér Trpišovský zná, ví, co od něho může čekat. Zase ale záleží na Rigovi, jestli by chtěl zpátky, nebo raději hrál ligu stabilně za Baník, ještě se ukázal a pak šel ještě dál."

Conrad Wallem SK Slavia Praha Bilance 2023/24:

23 zápasů / 4 góly / 5 asistencí „Další velmi kvalitní hráč, skauting ve Slavii se hodně posunul. Těžko by přivedli hráče, kterému by nevěřili. Mladý hráč s perspektivou, kvalitu ukazuje v každém zápase, ve kterém nastoupí. Pro zahraniční hráče je vždycky trošku složitější hnedka zapadnout, takže věřím, že po nějakém čase půjde nahoru.“

Michal Hlavatý FK Pardubice Bilance 2023/24:

19 zápasů / 0 gólů / 2 asistence „Když se ve fotbale řekne Pardubice, tak každý určitě vidí právě Míšu Hlavatého. Je to jejich klíčový, nadstandardní hráč. Trenér Radek Kováč prohlásil, že kdo chce jeho mužstvo porazit, musí Hlavatého zlikvidovat. Soupeři si na něho dávají pozor, každý se na něho připravuje, pak záleží, jak konkrétně k tomu přistoupí. Kdyby se ho snažili zlikvidovat zákeřnými fauly, tak bych s tím samozřejmě nesouhlasil, byla by to škoda."