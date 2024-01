Solbakken: lehkost i Rosického grif. Vidíte, že nevyrostl u nás, říká Polom

Poprvé se ukázal, ihned zaujal. Markus Solbakken, posila do srdce sparťanské sestavy, za niž klub poslal do Norska více než 60 milionů korun, naznačil, že by mohlo (mělo) jít o smysluplnou investici. Proti Kodani odkroutil poločas ve středu zálohy s kolegou Qazimem Lacim a přispěl k výhře 2:0 nad osmifinalistou Ligy mistrů. Jak viděl posilu bývalý stoper Sparty Roman Polom a jak vypadly dvě letenské sestavy?