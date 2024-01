Svatá trojice Sparty na pozoru: osm adeptů. Ševčík tlačí na vyvolené

V první půli jedna trojka, ve druhé další. Obě skórovaly, měly i další šance, kupříkladu Michal Ševčík či Veljko Birmančevič.

Trenér Brian Priske poslal zatápět obraně Kodaně šest forvardů. Mimo zůstali Václav Sejk s Tomášem Schánělcem, jejichž odchod je na spadnutí (ani jeden neodletěl s mužstvem na soustředění do Španělska). První by mohl zamířit do zahraničí, druhý s prakticky stoprocentní jistotou zkusí hostování ve Zlíně, kde by měl potvrdit, že sedm podzimních druholigových gólů ho opravňuje k posunu výš.

Kvůli lehčím zraněním zůstali mimo nominaci Adam Karabec s Jakubem Peškem. Do „procesu“ by se však měli vrátit v Marbelle, kde Spartu čekají zápasy s velmi interesantními soupeři. Posuďte: Puskás Akadémia, Bodö/Glimt, Malmö FF.

Trio duelů výrazně naznačí, jak by mohl vypadat útok Sparty na začátku jara. Nutno říct, že na dost zběsilém začátku… Za první měsíc absolvuje celek kouče Briana Priskeho osm zápasů – z toho pět opravdu velkých. V Evropské lize se dvakrát poměří s Galatasarayem Istanbul, v domácí soutěži s Plzní i Slavií, derby si navíc zopakuje také ve čtvrtfinále tuzemského poháru.

„Myslím, že příchodem Solbakkena a Tuciho se jednoznačně zvýšila