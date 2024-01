To nejcennější, co Sparta má: kdo sleduje univerzálního vojáka Vitíka?

21 let, výjimečný set dovedností, trvale stoupající výkonnost. „Pravděpodobnost, že v létě přestoupí ven, je skoro stoprocentní. V tuhle chvíli je to nejcennější zboží, které Sparta má,“ říká na adresu Martina Vitíka redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl v novém díle pořadu iSkaut. „On sice není v ničem top, ale ani v ničem flop. Všechno má nadstandardní, což z něj dělá na tenhle věk naprosto komplexního obránce, zajímavého pro západní ligy,“ souhlasí jeho kolega Michal Kvasnica: „A co když ho Ivan Hašek dá do základní sestavy na EURO?“ ptá se řečnicky.