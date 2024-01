Tvrdíkův top trolling. Nová éra? Pořád je ve Slavii muž číslo jedna

A tak jsme si mimo jiné i proto posvítili na to, v čem je kouzlo bafuňářského umu Jaroslava Tvrdíka a jestli i v nové éře za Pavla Tykače je a zůstane mužem číslo jedna. Jak se každopádně změní celý klub i kvůli tomu, že k reprezentaci pustil asistenta Jaroslava Köstla? A co přinese nový člen realizačního týmu Milan Kerbr?

„Znají se z Liberce, v Olomouci je Milan Kerbr prodlouženou rukou do kabiny, která přináší různé podněty. Kluci mu asi říkali trošku víc než Jiřímu Saňákovi s Václavem Jílkem. Navíc oko bývalého hráče se vždycky hodí,“ vysvětluje Michal Kvasnica, proč podle něj padla volba druhého asistenta na exolomouckého kouče.

Probrali jsme ale i začátek angažmá Ivana Haška u reprezentace a první rozhovor, který poskytl Sportu. „Bude mít těžší start než Šilhavý,“ myslí si Radek Špryňar a přináší zajímavý detail, který poukazuje na střípek z trenérovy práce. „Za Jaroslava Šilhavého vůbec nebylo vědět o tom, že by u reprezentace mělo být analytické oddělení. Vzpomněl jsem si na to, až když ho Ivan Hašek zmínil na první tiskové konferenci,“ všiml si.

Tématem byla i neuskutečněná transferová bomba - Rafiu Durosinmi do Frankfurtu. Bárt Černík v tomto ohledu nabídl jednu - s nadsázkou – „konspiračku“. „O koleni se vědělo a pochybuju, že by Němci nevěděli o všem. Je to teorie, ale myslím, že o tom věděli celou dobu, nakonec přivedli Saschu Kalajdžiče, kterého shodou okolností zastupuje stejná agentura jako Durosinmiho. Počkali na poslední chvíli s tím, že po osobní prohlídce měli důvod tu cenu, která byla už tak o dost vyšponovaná nad jejich limity, se pokusit srazit na pět, maximálně šest milionů eur,” soudí.

To všechno v nové Lize naruby s Bártem Černíkem, Michalem Kvasnicou a Radkem Špryňarem. Moderuje Martin Vait.

0:00 Zrušená generálka Slavie se Slovanem

4:30 Jaroslav Tvrdík: Od fackovacího panáka v politice do zručného bafuňáře

13:00 Ivan Kmotrík ml.: Pravda nebo lež?

18:10 Jak bude vypadat Tykačova nová éra

27:17 Slávistické posily. Shání ještě někoho dalšího?

29:39 Köstl k reprezentaci. Proč odešel ze Slavie? A co přinese Kerbr?

35:36 První rozhovor s Ivanem Haškem. Jaký dělá dojem jako trenér repre?

47:06 Rozjel Šádek příliš vysokou hru s Durosinmim?