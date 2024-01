Slavia v přípravě: změny systému a záhada Staněk. Co nechtění hráči?

Čtyři zápasy, tři výhry, devět vstřelených gólů, jeden inkasovaný. To je bilance, se kterou se Slavia rozloučí se soustředěním v Portugalsku. Zimní příprava ve slunném Algarve byla sice především o tvrdých trénincích, výkony v přátelských utkáních ale ignorovat nelze. Někteří hráči o sobě dali vědět hodně, některým se situace v kádru komplikuje. Po návratu do Prahy tak „sešívaní“ zřejmě budou řešit několik témat.

V tom třetím sice naskočil, ale neměl šanci předvést vůbec nic. Inkasoval ve 2. minutě, zákrok si nepřipsal a nedostal se ani pod tlak v rozehrávce, což je faktor jeho hry, nad kterým visí největší otazník. Po půl hodině zřejmě po obnovení zdravotních trablů střídal. Jak pasuje do stylu Jindřicha Trpišovského tak pro všechny fanoušky zůstává záhadou. Mandous má zkrátka před jarní částí ligy vše ve svých rukou. Pokud se Staněk nedá v dohledné době do kupy, začne zřejmě za dva týdny na lavičce a v rozeběhnuté sezoně už pro něj bude boj o základní sestavu podstatně těžší.

Takový start si v sešívaném dresu určitě nepředstavoval. Jindřich Staněk přišel do Slavie s pověstí zřejmě nejlepšího českého gólmana, což mu i přes dobrou podzimní formu Aleše Mandouse dávalo trochu výhodnější pozici v boji o post jedničky. Krátce po přesunu do Portugalska se však zranil, neúčastnil se plného tréninku a vynechal první dva přípravné zápasy.

Hra na tři i čtyři vzadu

Letní přípravné zápasy poukazovaly jednoznačně na to, že sestava na tři stopery bude hrát v Edenu prim. Podzim to potvrdil. Ačkoliv jsou „sešívaní“ schopní dle vývoje zápasu s postavením hráčů různě točit, do primárního rozestavení 3-4-3 či 3-5-2 nastoupili hned v 82 % zápasů první poloviny sezony. Naopak zimní příprava naznačuje, že „sešívaní“ se chtějí od dogmatu tříobráncového systému odklonit.

V rozestavení 4-2-3-1 odehráli zápas se Sönderjyske i obě utkání s Pekingem Guoan. Že by chtěl Jindřich Trpišovský, aby byla Slavia pro své soupeře ještě méně čitelná? Ve formaci podobné tomu, co jsme vídali od Pražanů pár let zpátky, působili hráči více při chuti směrem do ofenzivy. Nutné jsou k ní ale typická křídla, která Slavia má pouze v podobě Matěje Juráska, případně Conrada Wallema či Ivana Schranze. Naopak na struktuře presinku ve 4-2-3-1, které tým využíval na podzim minimálně, je třeba ještě pracovat, někdy se zdálo, že jsou slávisté v soubojích o dva kroky později.