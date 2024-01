Co ukázala Plzeň: červený šikula i hladový Chorý. Jak si vedly posily?

Co ukázala Plzeň v přípravném duelu proti Kryvbasu?

Co ukázala Plzeň v přípravném duelu proti Kryvbasu? • FOTO: Koláž iSport.cz

V prvním poločase měl na levé straně spousty místa. Využíval prostoru, říkal si o balony a rozjížděl nebezpečné akce. Připravil branku Tomáši Chorému a vymyslel i jiné zajímavé věci. Bylo až s podivem, že ukrajinský soupeř nezareagoval a trenér nevyslal některého ze svých hráčů ke Caduovi blíž. Na druhou stranu ale za fauly v ostrém utkání nasbíral dvě karty a zápas nedohrál. „Pro nás je velmi důležitý hráč, ty jeho zasekávačky z levé strany na pravou nohu…,“ chválil nejprve plzeňský asistent Jan Trousil. „Když mu rozhodčí dal červenou, byl to asi jeden z deseti, dvanácti zákroků, který si na hřišti během zápasu mohl vybrat. Vybral si zrovna jeho,“ zastal se svého křídelníka.

Proti Ferencvárosi pomohl ve druhé půli otočit zápas a zapsal bilanci 1+1. Proti Kryvbasu šel do prvního poločasu a trefil se dvakrát. Plzeňský dlouhán je po vyléčení zranění v obličeji hladový a v plné síle. Jako tygr se vepředu rve o každý balon, se dvěma metry a sto kily vyhrává většinu soubojů. Aktuálně se na hřišti prezentuje tak, aby o něm přemýšlel i reprezentační trenér Ivan Hašek při svých plánech o kádru na EURO. „Pro každého soupeře je velmi nepříjemný, s jeho postavou je pro stopery složité bránit ho ve vápně,“ vyzdvihl Trousil.

Nešťastník Havel

Vydržel dlouhou podzimní pauzu po operaci achillovky. Už přes vánoce tvrdě dřel, aby se do zimní přípravy zapojil v plné síle. Milana Havla ale v nedělním duelu znovu přibrzdilo zranění. Ve druhém poločase vydržel na hřišti jen chvíli, než se chytl za nohu a řekl si o střídání. Pro zkušeného krajního hráče jde o nešťastnou nepříjemnost, jaká se při návratech na trávníky bohužel občas stává. „Poté, co výborně zabránil brejku, zůstal ležet. Uvidíme, máme dost doktorů a fyzioterapeutů, aby se mu pověnovali a řekli, co s ním bude,“ řekl po utkání Trousil.