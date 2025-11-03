Předplatné

Expert Kobylík: Žádný top tým nemá formu. Slavia proti Arsenalu? Šance je nulová

SESTŘIH: Slavia - Baník 2:0. Pražané se vrací na vítěznou vlnu, trefili se Vlček s Chytilem • Zdroj: iSport.cz
Mojmír Chytil slaví gól s Tomášem Chorým
Štěpán Chaloupek doráží na brankáře Dominika Holce
Hráči Slavie se radují z druhého gólu
Dominik Holec na utkání v Edenu nebude rád vzpomínat
Tomáš Vlček ze Slavie s dcerou po skončení utkání
Brian Priske po porážce v Karviné
Další ligovou prohru neustál trenér Jan Kameník a Slovácko teď bude hledat náhradu. „Dalo se to čekat. Tým nehrál dobře, ale je to i vina materiálu,“ hodnotí David Kobylík, expert deníku Sport a webu iSport. Zároveň došlo i ke změně na čele tabulky, když Sparta nezvládla utkání v Karviné a posunul se před ní rival ze Slavie. „Pořád nemá úplně oslnivou výkonnost, ale má kvalitní kádr a proto je první. Šance proti Arsenalu je ale nulová,“ dodává mistr světa do 21 let z roku 2002.

Překvapilo vás další zaváhání Sparty?
„Určitě. Od Sparty prostě očekávám víc. Letos paradoxně žádný top tým nemá formu, a proto je liga tak vyrovnaná. Nejde vybrat mužstvo, o kterém bych si řekl, že má na titul. Všichni ztrácí a všichni mají problémy s produktivitou, což se přesně teď stalo i Spartě.“

Už poněkolikáté navíc ztratila venku. Čím to je?
„Každý tým je silnější doma, ale v případě Sparty už je toho hodně. Ztratila na Slovácku, prohrála v pohárech a teď znovu v Karviné. Kvalitu má, ale chybí jí produktivita a teď si ani nevytváří tolik šancí. To nejsou zápasy, kde měla vyhrát. Sparta prostě nebyla lepší.“

Trenér Priske možná mohl hru víc oživit, ale posily Kuol nebo Milla na hřiště nešli vůbec, Eneme pak až úplně na konci. Není to chyba?

