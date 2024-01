Klíma čekal, že bude v jiné pozici. Teď míří do základu: Bylo to náročné

Takový zápas vás musí po těch zdravotních problémech hodně nakopnout, co?

„Musím říct, že podzim byl pro mě náročný i na hlavu. Zranění se mi táhlo od jarní části, skoro půl roku jsem nemohl hrát. Nastoupil jsem až na poslední měsíc ligy. Dával jsem si za cíl, abych hlavně vydržel celou zimní přípravu zdravý. Umělky v Ostravě na moje kotníky úplně dobré nejsou. Ale věděl jsem, že v Turecku budou podmínky pro fotbal mnohem lepší. Hodně jsem se sem těšil. Vychází to dobře.“

Do zimy se ale zase brzy vrátíte.

„To ano, ale už to nebude takový zápřah na nohy. Spíš budeme ladit na zápasy, což se dá vydržet. Navíc už budeme na travnatých hřištích. To je pro mě hlavní.“

Užil jste si to proti silnému Levski Sofia?

„Výsledek asi úplně neodpovídá vývoji hry. Na druhou stranu si nevybavuju, že by oni měli nějaké vyložené šance. My jsme proměnili, co jsme měli. Asi vypadali na balonu líp. Byli to Brazilci, což jsou takové hračičky. Hráli si, ale ne tak účelně jako my. Čekali jsme spíš na brejky a ty jsme využili. Proto dopadl poločas 3:0.“

Jednou jste skóroval technickým obstřelem k tyči z docela velké dálky. Přesně takhle jste to chtěl?

„Věděl jsem, že jsem kousek za vápnem. Vystřelil jsem to tam, kam jsem chtěl. Akorát jsem chtěl dát větší ránu, utáhnout to. Ale šlo to gólmanovi do protipohybu, takže to tam pěkně spadlo.“

Přijde mi, že si na hřišti vyhovíte s Filipem Kubalou. Cítíte to taky tak?

„Dělali jsme si srandu, že se