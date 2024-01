Gól z půlky od Masopusta, teď náhrada za Grigara. Ludha i o Skuhravého škole

PŘÍMO Z TURECKA | Už je to tady zase. Teplice získaly brankáře, který má nahradit na pozici jedničky nezdolného veterána Tomáše Grigara. Další pokus je na Richardu Ludhovi (23), mladíkovi s copánkem, jehož ve slovenské lize cepoval český kouč Roman Skuhravý. Naučil ho výstavbu hry nohama, nutil ho do konstrukce. K tomu patří vysoké postavení - a občas také chyby. Loni v létě inkasoval rodák z Prievidze na soustředění v Rakousku gól z půlky hřiště od slávisty Lukáše Masopusta. Nezapomněl. „Klobouk dolů před ním,“ smekl s odstupem času gólman.

I když jste tehdy dostal od Masopusta v přípravě špatný gól, kouč Roman Skuhravý vám nic nevyčítal. Prý tak máte hrát dál. Jak na to vzpomínáte?

„V pořádku to nebylo. Nikdy není dobré, když mě někdo přehodí. Ale hráli jsme takový systém, musel jsem být ve vyšším postavení. Musím uznat, že to Masopust udělal dobře. Klobouk dolů před ním. Všiml si, kde stojím a přehodil mě.“

Vypadá to, že se stanete brankářkou jedničkou.

„To nevím, je to na trenérech. Já se starám o sebe, abych pomáhal spoluhráčům. Jak to bude, tak to bude. Grigy (Tomáš Grigar) je super chlap. Cítím, že se ke mně chová skvěle a chce mi pomoct. Je to pro mě výborná škola.“

Vidíte rozdíl v kvalitě Teplic a Podbrezové?

„Jsem tu týden i s cestou, takže to nechci hodnotit. (úsměv) V každém případě je tu vysoká hráčská kvalita. Česká liga je jinde než slovenská. Nechci podceňovat hráče Podbrezky, i tam jsou výborní fotbalisté. Ale tady taky. Pro mě je to dobrý krok.“

Trenér Skuhravý po vás tvrdě vyžadoval konstruktivní rozehrávku, žádné nákopy dopředu. Chtějí po vás v novém klubu totéž?

„V Teplicích to nejde do úplných detailů. Ale všichni si samozřejmě přejí hrát pěkný fotbal. Jen to někdy nejde. Trenér Skuhravý mě hodně naučil. Do budoucna mi to může jenom pomoct.“

Zvedl i výkonnost krajního záložníka či obránce Patrika Blahúta, který si vysloužil smlouvu ve Slovácku. Pomůže mu?

„Je to skvělý hráč. Rychlý, hrozně moc toho naběhá. Myslím, že pro Slovácko určitě bude posilou.“

Jaké vlastně bylo soustředění v Turecku?

„Skvělé! Změnili jsme prostředí, což vždycky pomůže. V Česku je zima. Tady jsme mohli udělat tréninky, které trenéři chtěli. Určitě to bylo pozitivní.“