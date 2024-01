Chaloupek už myslí i na Slavii: Měla o mě největší zájem. Zima? Porvu se

PŘÍMO Z TURECKA | V první lize odehrál 36 utkání, dal jeden gól a už ho koupila Slavia. Nadaného stopera Štěpána Chaloupka (20) čeká v létě velký kariérní skok, na který se bude během jarní sezony připravovat v Teplicích. Až definitivně uzdraví bolavá třísla. Momentálně pořád není úplně fit, na soustředění v Turecku do žádného zápasu nezasáhl. Místo toho polykal kilometry běháním bez míče. „Lhal bych, kdybych tvrdil, že nemám v hlavě myšlenky na Slavii,“ přiznává reprezentant české jednadvacítky v rozhovoru pro iSport.cz.

Jak to tedy máte se Slavií? Myslíte na nové angažmá často?

„Ještě půlrok budu tady. Teď se soustředím na Teplice a rehabilitaci po zranění. Jsem v té nejméně oblíbené fázi, což znamená dohánění kondice. Běhám, chodím do posilovny. Ale už jsem na hřišti, absolvuju s klukama rozcvičky. Jsem blízko. Kondiční trenér to naplánoval tak, že jsem stihl i soustředění v Turecku.“

Bylo ve hře, že do Edenu zamíříte už nyní v zimě?

„Slavia to původně