Plzeň čeká generálka. Červ tlačí na základ, kdo nahradí Staňka v bráně?

„Rozehráváme celý balík hráčů,“ připomíná často trenér Koubek během zimní přípravy. Pod jeho vedením v pěti utkáních nastupovali pravidelně všichni členové kádru, kteří byli zdravotně v pořádku. Postupně se počet hráčů redukuje, stejně jako se některým jedincům zvyšují, některým zase zmenšují šance na základní sestavu.

Do přípravy šlo v Plzni 25 hráčů a 3 gólmani. Estonský útočník Alex Tamm neuspěl na zkoušce a s mužstvem už neletěl na herní kemp do Španělska. Doma zůstal i Rafiu Durosinmi, u nějž se aktuálně řeší, zda podstoupí druhou operaci, po níž by následně vynechal celé jaro.

„Je zraněný dlouho, odehráli jsme na podzim bez něj dost zápasů. V lize i v Evropě. Samozřejmě, kdyby byl Rafiu k dispozici, bylo by to ideální. Ale není,“ popsal aktuální situaci v rozhovoru přímo v Benidormu trenér Koubek. V případě nigerijského hroťáka jsou ve hře dvě možnosti - podstoupit lékařský zákrok, který by dal do pořádku problematické koleno, nebo pokračovat bez operace a být zpátky rychleji. „O tom nechci příliš mluvit. Ano, tyto dvě varianty jsou na stole. Ale jako trenér do toho nemám co mluvit. Rozhodne se hráč společně s lékařským týmem,“ dodal Koubek.

Dalšími „odpadlíky“ jsou Erik Jirka a Jan Sýkora. Slovenského reprezentanta zlobila třísla, teprve se postupně zapojuje do plného tréninku. Sýkora si zranil koleno na úvod přípravy proti Viktorii Žižkov, ale podobně jako Jirka už se dává do pořádku. Oba v generálce proti dánskému soupeři ještě do zápasu nepůjdou. Velkou smůlu má Milan Havel. Krajní hráč se vylízal z těžkého zranění achilovky, v zimní přípravě trénoval naplno. Jenže v zápase proti Kryvbasu si udělal svalové zranění a start jara nestihne.

Problém je také na pozici brankáře. Do Španělska neletěl devatenáctiletý talent Viktor Baier, podle informací Sportu se dostává z následků mononukleózy. Testy vypadají dobře, ale v případě tohoto nepříjemného onemocnění nelze návrat na hřiště uspěchat.

Vzhledem k zmíněným absencím se pomalu krystalizuje základní jedenáctka. Brankářský post na úvod jara po odchodu Jindřicha Staňka nejspíš připadne navrátilci z hostování v Bohemians Martinu Jedličkovi. Z nových tváří má nejblíž do sestavy Lukáš Červ, který uprostřed pole vypadal v přípravě velmi dobře. Doplňovat by mohl klíčovou stálici Lukáše Kalvacha. Na krajích hřiště si vysoký standard drží Cadu s Janem Kopicem, o ofenzivu se nejspíš postará fungující trojice Tomáš Chorý, Matěj Vydra a Pavel Šulc.

Plzeň startuje jarní sezonu v sobotu 10. února doma proti Mladé Boleslavi, během měsíce odehraje pět zápasů. Viktorii na jaře čeká také osmifinále v Konferenční lize.

JAK BY MOHLA VYPADAT SESTAVA PLZNĚ NA STARTU JARA

Jedlička

Hranáč - Hejda - Dweh

Kopic - Kalvach - Červ - Cadu

Šulc

Chorý - Vydra