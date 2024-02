Plzeň - Aarhus 1:1. Viktoria rychle vedla díky Šulcovi, výhra z toho nebyla

Co ukázala Plzeň v přípravném duelu proti Kryvbasu? • Koláž iSport.cz

Pavel Šulc (vpravo) poslal v prvním poločase Viktorii proti Aarhusu do vedení, soupeř ale do přestávky srovnal • Twitter / AGF

Fotbalisté Plzně zakončili herní soustředění remízou 1:1 s Aarhusem. Viktorii poslal do vedení ve 13. minutě Pavel Šulc, ještě do poločasu ale soupeř vyrovnal. Do druhé půle poslala Plzeň novou jedenáctku, gól už ale nepadl.