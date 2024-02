Omyl Gomez: kiksy a rychlý útěk. Sparta tolik neztratí, poučila se

Neprožil vůbec dlouhou štaci. Sotva si v Praze vybalil, už se zase stěhuje. James Gomez vydržel ve Spartě pouhý půlrok, po kterém se vrací do dánské ligy. Dvaadvacetiletý stoper se má upsat na pět let Odense BK. Letenští za něj dostanou téměř to, co do mladého hráče loni v létě investovali. Jak ale ukázal čas, gambijský reprezentant byl omyl.