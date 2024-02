Jablonec už podepsal Puškáče. A chce ho hned! Chramostu ale Pelta nedá

O posílení v režimu „last minute“ usiluje jablonecký boss Miroslav Pelta. Ačkoliv už podepsal s útočníkem Davidem Puškáčem kontrakt s platností od 1. července, dělá maximum, aby ho do týmu přivedl už nyní. Bohemians však nenabízí Jana Chramostu, o něhož v Ďolíčku hodně stáli. „Podmiňovali Puškáčův zimní příchod výměnou za Chramostu, ale toho nepustíme. Bylo by to pro nás extrémně nevýhodné,“ uvedl Pelta pro deník Sport a iSport.cz. Koho ještě Jablonec sondoval a jak to bylo s (ne)domluvou s Jakubem Horou?