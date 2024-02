Slavia si vytáhla Vorlického: za šest milionů do třetí ligy, problém jsou…

Po velkolepých příchodech Davida Zimy či Jindřicha Staňka proplul závěrečný přestupový tah Slavie spíše v tichosti. Jak s týdenním předstihem informoval deník Sport, záložník Lukáš Vorlický totiž zamířil rovnou do B-týmu. Dvaadvacetiletý hráč, který během svého působení v Atalantě Bergamo má za sebou už tři operace kolene, se tak stává dalším „sešívaným“ projektem skýtajícím určité riziko, že vůbec nemusí vyjít. „Bude to teď hlavně o trpělivosti,“ řekla nová posila.

Potenciál. Slovo spojující pár podpisů, které Slavia v uplynulém roce udělala. V případě Mohameda Ihattarena či Sheriffa Sinyana přitom nešlo o žádné neznámé teenagery. Oba hráče limitoval fyzický stav a Pražané investovali do naděje, že se dají zdravotně do kupy. Mají smlouvu jen do konce sezony a v obou případech momentálně nepanuje velká víra, že bude využita opce na její prodloužení.

Vorlického případ je podobný, přesto v něm najdeme odlišnosti. Smlouvu totiž dostal na tři a půl roku. A zatímco Ihattaren přicházel s váhou přesahující sto kilo a Sinyan se zraněnou achillovkou, třiadvacetiletý Čech je na tom momentálně lépe. „Aktuálně jsem na tom tak, že jsem připraven do týmového tréninku,“ řekl pro klubový web.