Klokani shání last minute posilu a volá jim Pelta. V Turecku pustili špeha

Dostál nedokončil zápas s jihoafrickým TS Galaxy, se zlomeninou v obličeji odletěl ze soustředění mnohem dřív, než chtěl, a místo přípravy na zápas v Hradci baví sociální sítě pooperačním zjevem. Už dřív z utkání v Počernicích odkulhal Daniel Köstl a nabral tréninkové manko. Volby Jaroslava Veselého číslo 1 a 2 (vlastně jediné dvě) na pozici pravého halfbeka jsou mimo, nebo s rizikem. V Ďolíčku mají práci.

„Přemýšlíme, že bychom nepřiváděli na přestup, může to být last minute. Koukáme i do větších klubů,“ přiznává Jaroslav Veselý s tím, že by stál o okamžité a dívá se do kádrů „S“ či do Plzně. „Když jde o příchod na poslední chvíli, musí jít o hráče do základní sestavy,“ připojil se sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

Pokud by příchod nevyšel, riskovali by Bohemians s Köstlem, buldokem nejen na hřišti ale i v touze vrátit se do tréninku. Zaskočit mohou překvapivá jména, jak vytáhlý Adam Kadlec, tak přeškolovaný útočník Ladislav Mužík, který svou druholigovou produktivitu mezi elitou neprokázal.

Do téměř bezzubé ofenzivy dorazili během zimy nejlepší střelec F:NL David Huf a severomakedonský reprezentant Milan Ristovski. Ten má být typově podobný Davidu Puškáčovi, který sice už podepsal od léta v Jablonci, ale pro jaro zůstává v kádru. Jablonec se ho snaží získat okamžitě a nabízí finanční vyrovnání, Bohemians chtějí Jana Chramostu či Václava Drchala, na to zase nechce slyšet Miroslav Pelta.

„Pan Pelta se občas ozve mně, zavolá i Mírovi Držmíškovi, známe Míru,“ usmál se Jaroslav Veselý. „Ale nás v tuhle chvíli nezajímá částka, jen hráčská kompenzace,“ zvážněl.

Puškáč tak zůstává členem zelenobílého kádru se závazkem, že pro klub odvede maximum. „Řekli jsme si pravidla, která klapou z naší i jeho strany. Bude pokračovat, bude se snažit za Bohemku, jak bude moct. Nebyl to žádný podraz, dokonce nás informoval, než to podepsal. Pro nás je to nadstandardní hráč a nemáme důvod se ho zbavovat, abychom posílili konkurenci. Pokud nepřijde další hráč, nebudeme ho pouštět,“ potvrdil sportovní ředitel.

Během 11 zápasů ligového jara chtějí klokani dosáhnout aspoň na 35 bodů, aby neměli starost se skupinou o udržení. První kroky mohou udělat v Hradci Králové a zatímco východočeští fanoušci vykupují vstupenky jen pozvolna, hosté vyprodali svůj sektor a v nové aréně se jich dá čekat výrazně víc. Spoustu žádostí o lístek měl i kouč, který v královském městě bydlí, velkou motivaci budou mít i Erik Prekop či gólman Michal Reichl, kteří na východě působili. Rivalita naštěstí zůstává pouze sportovní.

„Na soustředění jsme bydleli téměř vedle sebe, překvapit se nemůžeme. Ale třeba nás Hradec pustil na uzavřený zápas s Šachtarem, my jsme si zase pustili do autobusu špeha Stanislava Hejkala, aby se podíval na naše utkání. Oni to vnímají jako utkání roku, se Šachtarem hráli dobře, mohli vyhrát i větším rozdílem. Věří si, ale my taky,“ vyhlíží Jaroslav Veselý nedělní vstup do jara.