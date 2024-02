SESTŘIH: Karviná - Sparta 0:3. Krejčího paráda, trefil se i Karabec

Sparta zvládla vstup do jarní části FORTUNA:LIGY, ve 20. kole vyhrála v Karviné 3:0. Letenské nastartoval gólem kapitán Ladislav Krejčí, který se trefil krásnými nůžkami. Ve druhé půli se ještě prosadili Adam Karabec a Jan Kuchta. Pražané si upevnili první místo, na Slavii, která odehrála o dvě utkání méně, aktuálně mají osmibodový náskok. Karviná v tabulce zůstává čtrnáctá. Pusťte si v článku klíčové momenty zápasu.

Sparta prohrála jediný z dosavadních 14 vzájemných ligových utkání a Karvinou v nejvyšší soutěži porazila poosmé za sebou. Zároveň se ideálně naladila na čtvrteční úvodní duel 2. kola Evropské ligy na půdě úřadujícího tureckého mistra Galatasaraye Istanbul.

Dánský trenér Pražanů Priske ze zdravotních důvodů postrádal nejlepšího týmového střelce ligové sezony Haraslína a Pavelku, kvůli červené kartě z prosincového utkání s Teplicemi chyběl Sadílek. Jediné dvě zimní posily letenského celku, Albánec Tuci a Nor Solbakken, začaly na lavičce a do utkání zasáhly v průběhu druhého poločasu.

Úřadující mistři podle očekávání od začátku výrazně častěji drželi míč a první šanci si vypracovali v 10. minutě. Krejčí však po Kairinenově rohovém kopu hlavičkoval pouze do rukavic svého někdejšího spoluhráče ze Sparty Holce.

Největší šanci dosavadního průběhu si pak vypracoval nováček soutěže. Ve 22. minutě po dalším rohu Pražanů Akinyemi vyslal do samostatného úniku Memiče, jenž obehrál vyběhnutého gólmana Vindahla, k zakončení se ale nedostal. Místo toho přihrál před branku Regálimu, který těsně minul. Poté Akinyemiho střelu v šestnátce zblokoval Panák na roh, po němž skákavá hlavička Boháče zamířila vedle.

Vedení se nakonec ujali v 31. minutě hosté. Birmančevič nacentroval do vápna, Krejčí se ve vzduchu „nůžkami“ opřel do míče a nechytatelnou střelou k tyči otevřel skóre. Sparťanský kapitán zaznamenal pátý gól v ligové sezoně a čtvrtý v posledních čtyřech kolech.

Na konci první půle hostující záložník Preciado nahrál před prázdnou branku Kuchtovi, jenže ten na míč těsně nedosáhl. V nastavení úvodního dějství Birmančevič poslal balon mezi dva domácí hráče do samostatného úniku Kuchtovi, ale Holec střelu českého reprezentanta zastavil nohama.

V 57. minutě si Karviná vypracovala další příležitost po sparťanském rohu. Obránce Fleišman potáhl míč po levé straně a odcentroval na zadní tyč, odkud nikým nehlídaný Regáli přestřelil.

Po hodině hry přidali Pražané pojistku, když Birmačevičovu tečovanou přihrávku před branku zužitkoval Karabec. Reprezentant do 21 let se trefil počtvrté v ročníku nejvyšší soutěže a poprvé od října. Zároveň zaznamenal v ligové kariéře třetí gól do sítě Karviné, což se mu proti žádnému jinému soupeři nepovedlo.

V 69. minutě stanovili hosté konečné skóre. Birmančevič další povedenou nahrávkou našel Kuchtu, který obehrál vyběhnutého Holce i Boháče a bez problémů zakončil do prázdné branky. V ligové sezoně se zapsal mezi střelce posedmé. Letenští mají s 50 góly nejlepší útok soutěže a s 13 inkasovanými brankami spolu se Slavií i defenzivu.

V nastavení ještě sparťan Ryneš ve výhodné pozici zamířil vedle a gól střídajícího Olantujiho neplatil kvůli ofsajdu. Letenští neprohráli ani sedmý ligový zápas v Karviné a pětkrát po sobě tam zvítězili. Slezané doma v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nebodovali.

Góly Domácí: Hosté: 31. Krejčí ml., 60. Karabec, 69. Kuchta Sestavy Domácí: Holec – Traore, Krčík, Bederka, Fleišman – Boháč (80. D. Žák), Budínský (C) – Memić (82. Kačor), Ezeh (65. Iván), Regáli (65. Ayaosi) – Akinyemi (65. Doležal). Hosté: Vindahl – Krejčí ml. (C), Panák, Sørensen (75. Vitík) – Ryneš, Kairinen, Laçi (75. Solbakken), Preciado – Karabec (65. Tuci), Kuchta (75. Olatunji), Birmančević (80. M. Ševčík). Náhradníci Domácí: Lapeš, Ciupa, Ayaosi, Iván, Kačor, Papalelé, Ražnatović, Žák, Doležal, Svozil, Vinicius Hosté: Vorel, Surovčík, Solbakken, Olatunji, Tuci, Pešek, Vydra, Wiesner, Ševčík, Zelený, Vitík Karty Domácí: Holec, Muryc, Bederka Rozhodčí Rouček – Kříž, Pečenka. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 4238 diváků

Klíčové momenty utkání:

