Gól roku!? Krejčí střihl nůžky a hecoval kamaráda. Smál se mi, řekl Holec

„Krejča to trefil fantasticky,“ vysekl soupeři poklonu gólman Karviné. „Teď se mi smál, že dal konečně gól nohou. Zase mně, co na to říct? Mrzí mě to, ale trefil to fantasticky. Ukázal kvalitu. Celá Sparta. Jeden jejich hráč stojí více, než je pomalu náš budget na sezonu. Jsou od nás strašně odskočení.“

Čtyřiadvacetiletý Krejčí nastoupil do třináctého zápasu v sezoně, připsal si pátý gól. Nádherný. Ve 31. minutě se pověsil do vzduchu a zády k bráně poslal míč nůžkami do brány. „Myslím, že tohle se povede jednou za čas,“ usmíval se Ladislav Krejčí. „Úplně to netrénuju, bylo to vyústění situace. Padlo to, su za to rád.“

Míč mu do vápna poslal Veljko Birmančevič. Karvinský Samuel Boháč, který měl Krejčího na starosti, nestačil reagovat. „Střihl skvěle,“ uznal Boháč. „Dobíhal jsem, snažil jsem se ho nabrat, vůbec jsem se nekoukal, jestli už se centruje. Na chvíli jsem Krejču ztratil z dohledu a už byl v poloze nůžek a dával nám gól. Pak už to šlo z kopce.“

Krejčí se parádně trefil nártem. „Na hlavu jsem se necítil, šlo to ode mně,“ popisoval. „Jsem rád, že to padlo. Ještě jsem gól z opakovačky neviděl, musím se podívat, ale asi to bylo pěkný.“ Pěkné? Slabé slovo. S tím souhlasí i trenér Karviné Juraj Jarábek.

Karviná - Sparta: Krejčí nádhernými nůžkami zavěsil za Holce! 0:1 Video se připravuje ...

„Excelentní, my co jsme hráli fotbal, musíme smeknout klobouk,“ uznal kouč. „Byl zády k bráně, měl to těžké. Opravdu nádherný gól, kandidát na gól roku.“

Krejčí hrál vůbec výborný zápas. Jistý v defenzivě, sebevědomý dopředu. Vysekl i vydařenou „zidanovku“. „No, to jsou takové věci, co vyplynou ze situací,“ pousmál se. „A pak jsem to hned pokazil, takže se není za co chválit.“

Těšil ho zodpovědný týmový výkon. „Su spokojený hodně,“ glosoval Krejčí. „Hřiště bylo těžké, hrát kombinační fotbal bylo složité, museli jsme se tomu přizpůsobit. Karvinou jsme pustili jen do jedné šance, skvělý výkon, nula vzadu, tři góly. Zvládli jsme to, nebyly tam žádné jednodušší ztráty. Jsem rád.“

Při obrovské šanci Karviné z 23. minuty ještě za stavu 0:0, kdy šel Amar Memič takřka od poloviny hřiště sám na sparťanskou bránu, mu prý nezatrnulo. „Myslím, že tomu předcházel faul na Sorensena, tak nevím, jestli by se to nevracelo.“ To ovšem byla jiná situace, kdy Akinyemi o chvíli později potáhnul beka Sparty za rameno a dostal se do solidní střelecké pozice. V každém případě, Memič, ani dorážející Martin Regáli, nedali a Sparta v Karviné uhájila nulu.

Ve čtvrtek ji čeká Evropská liga v Turecku proti Galatasaray Istanbul. „Bude to těžké. Prostředí i soupeř mnohem větší kvality, ale těšíme se na to,“ dodal Ladislav Krejčí.