Holec po prohře se Spartou: I Kuchta mi po gólu říkal, že stál v ofsajdu

Jaký je váš pohled na situaci u gólu na 2:0, po které jste dostal žlutou?

„Musím se na to podívat, samozřejmě. Z mého pohledu to vypadalo tak, že Kuchta v čase střely stál v ofsajdu. Ale všechna pravidla, a jak se to poodráželo, úplně nevím. Když mi i Kuchtič po situaci řekne: ‚Hej, stál jsem v ofsajdu, ale hrál to váš hráč...‘ Oukej, nevím, to musí vědět oni (rozhodčí), ale být to naopak, tak si to stejně odůvodní. Úplně nevím, jak to je, hádat se už nebudu, dostali jsme z toho gól. Byl jsem přesvědčený, že to byl ofsajd, v emocích jsem reagoval, jak jsem reagoval.“

A parádní trefa Ladislava Krejčího na 1:0?

„Předcházelo jí, že jsme pár minut před tím nedali tutovku (sólo Amara Memiče). A oni potom z pološance dají. Dokážou si vytvořit mnohem větší šance, třeba když šel Kuchtič sám, nebo jak potom netrefil balon před prázdnou brankou. Z toho góly nedali a pak Krejča trefí fantasticky. Teď se mi smál, že dal konečně gól nohou. Mrzí mě to, ale trefil to fantasticky. To je prostě to, že kvalitu mají. V těžkých momentech dokážou vytáhnout takové věci a díky tomu zápasy zvládají.“

Před třetím gólem jste se vydal hluboko do pole, ale Kuchta u něj byl dřív. Co bylo špatně?

„Myslel jsem, že ten míč bude delší... Samozřejmě se možná dalo počkat, třeba tak, jako v prvním poločase. Byl jsem přesvědčený, že tam budu dříve, Kuchtič si to ťukl přes moji nohu. A pak už to bylo jen o tom, že kdybych ho trefil, tak dostanu červenou a to by bylo úplně zbytečné. Možná v jiném zápase a za jiného stavu.“

Když tady hrála Sparta naposledy v prosinci 2021, tak jste stál v její brance. Vzpomněl jste si?

„Nějak hlouběji jsem nad tím nepřemýšlel. Věděl jsem, že jsme tu vyhráli 2:1, viděl jsem to i v přípravě na videu. Ale dál jsem to neřešil.“

Karviná - Sparta: Kuchtova neskutečná práce, zvýšil na 3:0 do prázdné brány Video se připravuje ...

V klubu máte stále spoustu přátel, je to tak?

„My jsme v kontaktu, Spartě fandím, všichni to vědí. Dneska jsem jim nefandil, to je myslím pochopitelné, chtěl jsem jim to znepříjemnit co nejvíce. Asi to úplně nevyšlo, ale Sparta ukázala ohromný přehled na míči a klid. Věděli jsme, co od nich čekat, to vědí všichni. I my jsme se zodpovědně připravili, to bylo vidět v prvním poločase, zas tak jednoznačné to nebylo. Ano, měli více šancí, ale proti Spartě má těžký zápas každý. Pro nás, kdo hrajeme o záchranu, je to o to těžší.“

Ukázalo vám první utkání, jak jste připravení na jaro?

„Uff, těžko se po Spartě odpovídá. Ukázalo to, že když proti takovému týmu nedáte šance, které máte, tak vás za to potrestá. Nějaké šance jsme měli, ta za stavu 0:0 byla obrovská. To si může říkat každý, co chce. Jestli jsme proti Spartě něco předvedli, nebo ne? To je, upřímně, strašně těžké. Jeden hráč Sparty Praha stojí více, než je pomalu náš budget na sezonu. Jsou od nás strašně odskočení, my jsme mohli jen získat. Dneska se nám to bohužel nepodařilo.“

Pardubice i České Budějovice, které jsou kolem vás v tabulce, vyhrály. To není zrovna ideální zpráva, souhlasí?

„Asi nikdo od nás nečekal, že porazíme Spartu, řekněme si to otevřeně. A že vyhrají jiná mužstva? To je fotbal. My s tím nic neuděláme, musíme se dívat na sebe. Jasně, ve středu hrajeme s Pardubicemi, máme tři dny na to, abychom se připravili. Musíme udělat vše pro to, abychom situace, které se dnes nepovedly, dotáhli. Pardubice také budou chtít hrát fotbal, připravíme se co nejlépe.“

Platí, že klíčové pro vás bude porazit doma Pardubice a České Budějovice? A samozřejmě se pokusit urvat nějaké další body?

„Úkol je - získat co nejvíce bodů. Je nám jedno, s kým to bude. Vyhráli jsme v Plzni, doma s Libercem... Jasné, porazit Pardubice a Budějovice by bylo super, ale hlavně jde o to získávat body, kde se dá. My se nemůžeme dívat na soupeře, že porazíme jen tyhle a s dalšími body neuhrajeme. To se nedá, tak to nefunguje. Náš úkol je zachránit ligu! Dovolím si tvrdit, že jsme pro to dělali maximum i proti Spartě. Že to nevyšlo, z toho si nemůžeme dělat těžkou hlavu. Mrzí to, každá prohra řečeno velmi upřímně sere, ale musíme být realisti a vnímat, proti komu jsme hráli. Před námi je ve středu další zápas a musíme udělat vše pro to, abychom v něm byli úspěšnější.“