SESTŘIH: Teplice - Zlín 2:1. Fila dvěma góly trefil cennou výhru

„Skláři“ bodovali doma v lize po dvou utkáních a dnešnímu soupeři nepodlehli na svém hřišti v 17. zápase v řadě. Zlín nenavázal na výhru 2:1 z úvodního vzájemného duelu této sezony ani na triumf 4:0 nad Hradcem Králové v posledním kole podzimní části.

Domácí kouč Zdenko Frťala zařadil do základní sestavy i zimní posily z pražské Slavie obránce Kričfalušiho a levého halfbeka Labíka. Rovněž zlínský trenér Bronislav Červenka vsadil od začátku na dvě nové tváře. Na hrotu útoku nastoupil host ze Sparty Schánělec a ve středu pole zahájil zápas ghanský záložník Nombil.

Úvodní půlhodina zápasu nabídla nervózní fotbal plný nepřesností a osobních soubojů. První šance i střela na bránu přišla až v 36. minutě, a hned se změnilo skóre. Bílkův centr propadl na zadní tyč k Filovi, který zblízka z voleje zakončil.

Navzdory vytrvalému dešti a těžkému terénu se úroveň hry po změně stran zvedla. Nejhorší defenziva soutěže (44 gólů) mohla inkasovat znovu už po 14 sekundách po návratu z kabin. Senegalský útočník Gning připravil vyloženou šanci pro Trubače, toho ale skvělým zákrokem vychytal brankář Dostál a Labík z následné dorážky vysoko přestřelil.

Zlínští poprvé prověřili Grigara v 58. minutě, Slončíkovu ránu z přímého kopu vyrazil domácí brankář na roh. Ten hosté rozehráli nakrátko, míč se dostal znovu ke Slončíkovi a devatenáctiletý záložník přesnou střelou z 20 metrů zaznamenal druhou trefu v probíhajícím ročníku nejvyšší soutěže. Čtvrtý ligový zásah v kariéře oslavil před sektorem pro hostující fanoušky, které ale byl dnes zcela prázdný.

V 62. minutě Gning na pravé straně obral o míč kamerunského stopera Didibu, prudkou přihrávkou do malého vápna našel Filu a ten do prázdné brány pohodlně vrátil domácím vedení. Útočník reprezentace do 21 let, který na severu Čech hostuje ze Slavie, se čtvrtým gólem v ligové sezoně posunul do čela týmové tabulky střelců. Dva góly v ligovém zápase dal podruhé v kariéře, poprvé se mu to povedlo loni v květnu rovněž doma proti Zlínu (2:1).

Navýšit skóre mohl v 83. minutě Mičevič, jehož hlavička po rohu proletěla těsně vedle tyče. Vzápětí neuspěl sám před Dostálem ani střídající egyptský útočník Jásir. Severočechy to ale nemuselo mrzet, „Ševci“ si v závěru utkání už žádnou gólovou šanci nevypracovali. Vzájemný zápas tak počtvrté v řadě skončil výsledkem 2:1 pro domácí mužstvo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36. Fila, 62. Fila Hosté: 59. Slončík Sestavy Domácí: Grigar – Kričfaluši, Knapík, Mičević – Bílek (78. Urbanec), L. Mareček (C), Beránek, Labík – Trubač (90+1. Hronek) – Fila (78. Jásir), Gning (87. Čerepkai). Hosté: S. Dostál – Cedidla, J. Kolář, Didiba, Bartošák – Bužek, Nombil (55. Slončík) – Vukadinović (84. Reiter), Janetzký (68. Ikugar), Fantiš (C) (55. González) – Schánělec (84. Pidro). Náhradníci Domácí: Bednár, Ludha, Hronek, Cykalo, Švanda, Jásir, Urbanec, Čerepkai Hosté: Bachůrek, Čelůstka, Černín, González, Ikugar, Pidro, Reiter, Simerský, Slončík Karty Domácí: Labík Hosté: González Rozhodčí Machálek – Celetka, Lakomý Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 3086 diváků

Klíčové momenty utkání:

Teplice - Zlín: Gning našel před bránou Filu, tomu stačilo doťuknout, 2:1 Video se připravuje ...

Teplice - Zlín: Srovnáno po milimetrově přesné střele Toma Slončíka, 1:1 Video se připravuje ...

Teplice - Zlín: Slončík z přímáku prověřil Grigara Video se připravuje ...

Teplice - Zlín: Dostál v obří tutovce vychytal Trubače Video se připravuje ...