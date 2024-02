Trpišovský: Všechny nás to vyždímalo, cením si odhodlání. Proč nehrál Zima?

Zajímavý zápas, že?

„Velmi zajímavý, a to hned od třetí minuty, kdy jsme dali první gól. V úvodní půli jsme byli velice silní směrem dopředu, hráli jsme ve velkém pohybu a dali tři branky. Z naší strany bylo všechno dobré kromě defenzivy. Dostali jsme dva góly po našich chybách, ale také kvůli velmi dobrému provedení Jablonce. Utkání mělo velice dobré tempo, ale v druhé půli se stalo přesně to, co jsme nechtěli. Místo rozdílové branky jsme hned inkasovali. Pak šel náš výkon dolů, trochu nám pomohli střídající hráči, měli jsme tři dobré pozice. Nicméně se nám podařilo rozhodnout až ze standardky v samém konci. Udělali jsme si to složitější, než jsme měli. Obdržet doma tři góly v lize, to je historický počin.“

Naposledy jste v ligové soutěži inkasovali třikrát také s Jabloncem, před šesti lety…

„No vidíte. Směrem do defenzivy prostě spokojení nejsme. S Jabloncem je to vždycky přestřelka. Pro nás je to důležité vítězství, na konci bude rozhodovat každý bod. Všechny nás to vyždímalo, použili jsme kompletní arsenál taktických variant. Cením si našeho odhodlání, bylo vážně velké. Tým věřil ve vítězství, i v 97. minutě si šel za gólem. Je to důležité dohrát zápas až takhle do konce.“

Obrana nepůsobila nejlépe. Proč jste se rozhodl k tomuto složení obrany?

„Vyznělo to z přípravy. Holeš naplno trénoval čtrnáct dní, je to kapitán, šlo o první kolo. Má respekt u soupeřů i v naší kabině. Masopusta jsme nasadili kvůli zakládání útoků, protože jsme očekávali, že Jablonec bude hrát vzadu v pěti. Jasně, mohl hrát Vlček, taky vypadá výborně. Nicméně góly jsme dostali z jiných situací. Měli jsme problémy s předáváním hráčů ze záložní řady do obrany. Abych to shrnul, spoléhali jsme se na sehranost této trojice, na podzim takhle odehráli nejvíce zápasů.“

David Zima zůstal na lavičce. Ještě není připravený?

„Na tréninku vypadá dobře, po příchodu však měl velké únavové makery. Skupina nehrajících hráčů v Turíně totiž trénovala trochu jinak. Zimič se ještě ladí s týmem. Klidně mohl nastoupit, ale rozhodli jsme se pro jiné hráče.“

Myslíte si, že Holešovo pravé místo je na stoperu? Nebyl by více užitečný na pozici defenzivního záložníka?

„Tomáš se cítí jako stoper. Když hrál na podzim ve středu pole, odehrál tam dva nejhorší zápasy. Konkrétně s Luhaňskem. Tohle téma jsme spolu konzultovali, máme jasno. V kariéře bude pokračovat na stoperu.“

Je Jurečka na úvod jara v podobné fazoně jako minulou sezonu v nadstavbě?

„To je brzo, ale mám z něj radost. Dnes se trochu trápil herně, některé věci mu nevycházely, ale on je silný v pokutovém území. Umí si najít balon. Venca je pro nás důležitý hráč, maká pro tým, spoustu práce odvede bez míče, a když k tomu přidá góly, je prakticky nenahraditelný.“