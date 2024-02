Vitík mezi náhradníky, spokojený nebyl. Dostane šanci v Turecku?

Na podzim bylo rozdělení rolí ještě jasně viditelné. I když Asger Sörensen s Martinem Vitíkem odehráli v lize stejný počet duelů a celkově český mladík zaostal jen o dva starty, bylo zřejmé, kdo je pro Briana Priskeho první volbou.

Pokud byli všichni čtyři pánové tvořící základ sparťanské defenzivy zdraví, volba padla na Sörensena. Stalo se to například v derby na Slavii nebo v duelu na Betisu.

Přesto Vitík absolvoval velké zápasy. Kupříkladu vítěznou domácí bitvu s Plzní nebo mač potvrzující postup do jarní fáze Evropské ligy. Právě po tom druhém, v kyperském Limassolu, ho Priske velebil. „On je dobrý příklad, jak se hráč může rozvinout. Je to jeden z chlapců, který pozvedl své výkony, dostal se mezi nejlepší české obránce. K tomu má vítěznou mentalitu. Je to voják.“

Po vánoční pauze to navíc začalo vypadat, že český reprezentant - nyní už i áčkový - vklouzne mezi vyvolené už bez pochyb. Proti Kodani byl v základu, to však měl Sörensen zdravotní potíže. S Puskás Akadémia si zahrál poločas, proti Bodö/Glimt chyběl. V tomto duelu však Priske nasadil vlastně druhé volby, na hřišti chybělo jedenáct borců ze základní rotace. Sörensen se na něm objevil.

A pak už přišla generálka s Malmö. Už na tréninku o den dříve byl Vitík povolán do sestavy - na první pohled zápasové. Při střetu se švédským mistrem se zdání potvrdilo, účastník loňského EURO do jedenadvaceti let odkopal plný počet minut, zatímco Sörensen seděl se spoluhráči na tribunce v areálu v Marbelle.

Vitík si věřil: To místo je moje! Po právu.

Jenže v Karviné usedl jen na lavici, vedle Panáka s Krejčím se postavil Sörensen, mistr obezřetnosti a jeden ze symbolů mistrovského vzepjetí v minulém roce. „Já přemýšlím v prvé řadě o tom, kdo bude v základu. Důležité je, aby měl každý určitou minutáž,“ vykládal po vítězství Priske. „Na hřiště se dostali i další střídající hráči – Ševčík, Vitík. Ten asi nebyl spokojen s tím, že nebyl v základu, ale to je na mně a realizačním týmu, pro jakou základní jedenáctku se rozhodneme.“

Pro Vitíka je přitom zásadní, jakou roli dostane. Na jaře hraje o týmové úspěchy se Spartou, ale také o individuální posun. Rozhodně si myslí na nominaci na evropský šampionát v Německu, po němž by mohl odejít do zahraničí. V zimě na něj konkrétní nabídka nepřilétla, ale jak řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický (obecně o hráčích) „pořád je tady nějaké oťukávání“.

Vitík je žhavé zboží. Vysoký stoper, dobrý s míčem, umí podpořit ofenzivu, v jedenadvaceti letech už je zkušený, za Spartu odkopal v lize sedmdesát dvě utkání, k tomu přihodil jedenáct v evropských pohárech.

„Kluk roste, udělal obrovský progres. Není to řadový obránce, kterého dáte na lavičku, bavíme se o lídrovi jednadvacítky. Na loňském EURO to ukázal. Nejsem tam denně, asi si nějak vyhodnotili výkonnost, ale Vitík má obrovský potenciál,“ podotkl expert deníku Sport David Kobylík.

„Zápasů a příležitostí nás čeká ještě hodně,“ pronesl na to konto sám Priske.

Je to tak, Sparta stále působí na třech frontách, už ve čtvrtek ji čeká první zápas dvojboje v Evropské lize s Galatasaray Istanbul. Rozhodně není nemožné, že Vitík bude na place od výkopu.

Sörensen v Karviné

Minuty: 76

Góly: 0

Asistence: 0

Střely: 0

xG (očekávané góly): 0

Přihrávky/úspěšné: 63/92 %

Defenzivní souboje/úspěšné: 4/100 %

Hlavičkové souboje/úspěšné: 1/100 %

Zachycené míče: 4

Fauly: 1

Vitík v Karviné

Minuty: 21

Góly: 0

Asistence: 0

Střely: 0

xG (očekávané góly): 0

Přihrávky/úspěšné: 16/88 %

Defenzivní souboje/úspěšné: 1/100 %

Hlavičkové souboje: 0

Zachycené míče: 2

Fauly: 0