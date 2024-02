Nastal čas pro Zimu? Slavia měla vzadu chaos, špatně bránil celý tým

Stomilionový David Zima proseděl celý zápas na lavičce, proto Slavia dostala od Jablonce tři góly a se zpoceným čelem dovrávorala k vítězství 4:3. Něco na této tezi může být, protože třeba Lukáš Masopust neodehrál vůbec dobré utkání. „Ve Zlíně očekávám Zimu v sestavě,“ má jasno David Kobylík, expert deníku Sport. Viník však není zdaleka jen jeden. „Sešívaným“ šíleně haprovala součinnost defenzivní trojky a wingbeků. Především Conrad Wallem by se měl stydět…

Hradba, do níž se lze jen těžko dostat a která propouští minimum střel. Konkrétně pouhých 140 za osmnáct zápasů. Zároveň soupeřům povoluje nejméně šancí ze všech ligových mužstev. Touto vizitkou se pyšnila Slavia během podzimní částí. Kvalitnější defenzivní čísla neměla ani Sparta.

Jaksi samozřejmě se očekávalo, že na jaře Slavia na vynikající čísla naváže a s příchodem Davida Zimy je ještě vylepší. Jenže hned v prvním kole po zimní přestávce si z ní dobrý den udělal Jablonec. Ano, ten Jablonec, co dříve jezdil do Edenu betonovat. V neděli však šokoval celou ligu. Během osmačtyřiceti minut vykombinoval dvě akce v maximální rychlosti a dech beroucí přesnosti do prázdné branky. Třetí vstřelil po dohrané standardní situaci.

Zničehonic vypadala Slavia vzadu nesourodě. Hráči se po sobě otáčeli, nechápali, co s nimi hoši ze severu provádějí. Logicky se po dramatickém duelu řešilo složení stoperské trojice. Proč hrál Lukáš Masopust? Proč taky Tomáš Holeš absentující v závěrečných třech utkáních zimní přípravy? A proč třeba David Zima, kluk za sto milionů, zůstal celý zápas přikovaný na lavičce?

Podrobný rozbor deníku Sport ukazuje na dvě věci: souhlas, Masopust odehrál směrem k vlastní brance mizerný part. Z druhé strany, Conrad Wallem, a nejen on, před dvěma gólovými akcemi čítankově sabotoval náběhy křídel rivala…