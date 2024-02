Hradec řeší velké jméno. Votroci mají zájem o bývalou oporu reprezentace

Před dvaadvacátým únorem, kdy v Česku končí přestupové období, se ještě dají čekat zajímavé pohyby v kádrech šestnácti ligových týmů. Hodně aktivní jsou v Hradci Králové. Sportovní ředitel Jiří Sabou by rád přivedl posilu do záložní formace. Do klubu láká velké jméno s výraznou reprezentační minulostí.