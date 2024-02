Trpišovský o gólu: Naše hloupost. Červená? Mysleli jsme, že řeší penaltu

V čem byl problém Slavie?

„Moc fotbalu tam bohužel nebylo. Spousta osobních soubojů, fyzických kontaktů. Důrazný zápas rozhodovaly standardní situace. Nám se v první půli podařilo dostat se do vedení, byli jsme v dobré pozici. Terén nahrával týmu, který hraje do otevřené obrany a jednodušeji nahoru. My jsme naši výhodu promarnili tím, že nám Zlín oplatil ze standardky ze strany stejnou mincí. Nepřidali jsme druhý gól a v závěru nás bylo o jednoho míň. Přesto jsme chtěli vyhrát.“

Moc šancí jste si ale nevypracovali.

„Takové zápasy venku se v únoru, v březnu musí vyhrávat tak, že nedostanete gól. Naše hloupost, že jsme standardku nedokázali odvrátit. Zlín do té doby ve druhé půli nic neměl. Oproti Jablonci to bylo na první pohled jiné utkání. Terén byl úplně jiný než u nás doma. Na tuhle dobu ještě dobrý, ale hrozně měkký. Směrem do ofenzivy to od nás bylo určitě horší než o víkendu. Ale Zlín se hodně zlepšil v organizaci hry, což ukazuje. Hrál obětavě, pět šest střel nám zblokoval v dobrých pozicích. Z těch situací jsme měli vytěžit víc. Není taky možné, aby nám přilétl ve druhém poločase první gól do vápna, a my z něj hned inkasujeme.“

Co říkáte na zkrat Václava Jurečky, po kterém byl v závěru vyloučený?

„Zatím jsem to neviděl. Vím, že tam byl kontakt ve vápně a VAR to intervenoval. V první chvíli jsme si spíš mysleli, že se řeší penalta pro nás. Bylo to překvapení.“

Zlín - Slavia: Jurečka trefil Didibu loktem do hlavy a po zásahu VAR byl vyloučen! Video se připravuje ...

Poprvé nastoupil stoper David Zima. Ale bylo znát, že mu chybí herní praxe, že?

„Uhrál spoustu vzdušných soubojů, dobře vyvážel míče. Do defenzivy velice dobrý, spolehlivý výkon. Do ofenzivy to určitě nebylo stoprocentní. Po víkendu jsme chtěli postavit vysoké hráče, abychom to uskákali. Bohužel jsme ten rozhodující balon prohráli. O přechodu na čtverku jsme měli jasno hned v neděli. I vzhledem k tomu, jak hraje Zlín a že nám vypadl Tijani, který by asi byl v základní sestavě. Bylo to až extrémně o soubojích.“