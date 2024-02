Fulnek: Musíme se dát do kupy, Baníku jsme ten gól do šatny darovali

Po sympatickém výkonu v Plzni a zisku bodu přišlo další domácí vystřízlivění. Mladá Boleslav narazila na Baník, který od začátku utkání působil živějším a fotbalovějším dojmem. Jediná branka Středočechů v podání Jakuba Fulneka na body při porážce 1:3 nestačila a už sedm zápasů v řadě Bolka nemohla slavit výhru. „Je potřeba zapracovat na dalších věcech, co po nás trenér vyžaduje. Už se musíme dát do kupy."

Baník dnes vypadal, že je mnohem hladovější. To se dalo čekat, že po dvou prohrách na vás vlétnou, ne?

„Věděli jsme, že sem pojedou bodovat. Škoda, že jsme dostali tři góly ze situací, které jsme měli řešit lépe. Ten třetí gól do kabiny byla naše hloupost. Propadávali jsme a špatně jsme vykrývali prostory. Ztráceli jsme jednoduché balóny. Ve druhé půli nám nic moc nevycházelo a nevybavím si ani žádnou šanci. Sice se mi to těžko říká, ale podle průběhu jsme zaslouženě prohráli.“

Říkáte, že ten třetí gól byl zbytečný. K čemu tam došlo? Byl to protiútok po vaší standardce.

„Chtěli jsme něco při vlastním rohu. Teď zpětně je asi vidět, že je špatně zkoušet nějaký signál těsně před přestávkou. Kdo nic nezkusí, nic nezíská. Vasilovi se pak vzadu nepovedlo zachytit protiútok. Částečně jsme jim to vedení o dva góly darovali.“

Matouš Trmal po tom gólu vystartoval po Vasilu Kušejovi. Vyříkali jste si to celkově o pauze?

„Samozřejmě jsme si k tomu něco řekli. Matouše v tomhle ohledu naprosto chápu. Když uděláme nějakou chybu, tak si to musíme říct. Nemůžeme se jen plácat po zádech a utěšovat se, když se něco nepovede. V Matoušovi to vřelo, tak na něj vyjel, ale není to jen o jednom hráči.“

Už sedm zápasů jste v lize nevyhráli. Co s tím?

„Když se to řekne takhle, tak už je to nepříjemná série. Je to rozdělené zimní pauzou. Je potřeba zapracovat na dalších věcech, co po nás trenér vyžaduje. Už se musíme dát do kupy.“

Tomáš Král tam tečoval míč při gólové střele Adedirana. Něco podobného se mu stalo už v Plzni. Jak moc to nabourá sebedůvěru?

„Jasně, je to nešťastné, ale Král je mladý kluk. Nedával bych mu to vůbec za vinu. Jako stoper se snaží blokovat střelbu, tak to má být. Naopak bych jeho výkony vyzdvihl. Podívejte se na to, že je mu devatenáct, sbírá první starty v lize. V Plzni hrál na Chorého, teď na Adedirana. Odehrál fajn zápasy. Byl by alibismus něco na něj házet.“