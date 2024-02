Veselý uznal kvalitu Plzně: Rozhodla hloupá ztráta. Stav kádru je alarmující

Věřili jste si, ale proti Plzni jste bez bodu. Proč?

„Paradoxně jsme měli velmi dobrý vstup, ale jen dvě tři minutky. Při lepší kvalitě to mohlo skončit gólem. Pak jsme hloupou ztrátou nabídli Plzni protiútok a pustili jsme ji na koně. To s námi otřáslo, byl to dárek, úplně jsme vypadli ze hry. Plzeň pak utkání vyřešila druhou brankou a pak hrála z bloku. Ve druhé půli si výhru rutinérsky hlídala. Nám chyběla kvalita v útočné fázi, volba lepšího řešení i jednoduchost. I lepší řešení standardních situací. Když máte 11 rohů, jeden gól byste z toho vstřelit mohli. Mrzí mě, že jsme zápas nedokázali aspoň zdramatizovat.“

Pan Koubek říkal, že vás zaskočil, souhlasíte?

„Zaskočili jsme se sami. Ten vstup byl v pořádku a zaskočili jsme se až brankou. Když se na obě branky podíváte, byly řešitelné. Šlo o to líp se poskládat a nabrat si volného Šulce. Pak měla šanci z brejkových situací, ale nechci zpochybňovat vítězství Plzně, které je zasloužené. Jen jsme jí to ulehčili. Kdybychom udrželi déle bezbrankový stav, tak i program Plzně měl hrát pro nás. Bylo vidět, že takových zápasů už hrála spoustu.“

Nebyl to zápas pro systém se čtyřmi obránci?

„To nerozhodlo. Míč ztratíte ve trojce i čtyřce, takže nemyslím, že byl důvod. Minulý týden jsme ve tříobráncovém systému odehráli velmi slušný zápas. I teď to bylo slušné z hlediska výstavby hry. Trápíme se ve vápně, v určitých situacích řešíme komplikovaná řešení, když máme použít jednoduchost. Jindy je zase nedohraný míč na zadní tyči na Köstla, což Plzeň na Šulce dohrála. Měla větší touhu branku vstřelit.“

Trápili vás Pavel Šulc a Tomáš Chorý. Vidíte jejich formu i z pohledu asistenta reprezentace?

„To bych nechal na delší úsek zápasů, ale víme, že jsou nebezpeční. Byl to rozdíl mezi oběma týmy, v poli byla hra vyrovnaná, ale v boxu měla Plzeň větší individuální kvalitu.“

Co říkáte na metr sudího. Nepřišel vám příliš benevolentní? Některé zákroky dost pouštěl.

„Stoprocentně souhlasím s tím, co říkáte.“

Jak jste skládal sestavu? Co je s Adamem Jánošem, Janem Shejbalem a nově teď i s Janem Matouškem?

„Honza Matouškem si zákrokem od Hranáče bez snahy hrát míč obnovil zranění. Vypadli nám i Antonín Křapka, který měl zažívací problémy, snad ne zas žádná viróza. Adam Jánoš má problémy se zadními stehenními svaly, u Shejbala jde o problém na několik dní. Věřím, že do dalšího zápasu bude použitelný. Je to pro nás alarmující. Absencí je pestrá škála, od viróz, přes mechanická zranění... Matoušek se doléčí a hned dostane do té samé nohy, to je zákon schválnosti. Dneska se navíc vykartoval Köstl, takže se potřebujeme dotlačit do reprepauzy a dát se do kupy.“

Neukázala vám další zranění i karetní trest nutnost poohlédnout se po doplnění kádru?

„Určitě to chceme řešit. Ještě jsme zkoušeli nějaké hráče. Paradox je u Martina Dostála, který je perfektně připravený, na tréninku centruje, hraje, ale má zlomenou kost v obličeji. Uvidíme, jestli to jde řešit třeba maskou. Zkoušeli jsme i hostování, ale na poslední chvíli je to složité. Stav je alarmující, ale je to o jednáních a třeba i o ochotě jiných klubů nám pomoct.“