Posila Slavie: místo béčka remízový gól. Humbuk utichnul, říká Chaloupek

Humbuk skončil. Nebo ne? Štěpán Chaloupek nebrzdí ani ve chvíli, kdy je jeho letní přestup z Teplic do Slavie dávno oštemplovaný. Dvacetiletý stoper jede v tempu: operace, rekonvalescence, návrat do ligy a hned gól. V Pardubicích jeho branka čtyři minuty před koncem zajistila Severočechům remízu 1:1.

Na východ Čech ani neplánoval vyrazit. Podle rozpisu měl vyběhnout v přípravě za teplickou rezervu. Tam by odehrál více minut, zase by o něco posunul kondici i herní praxi, o niž přišel během zákroku a rekonvalescence.

„Jenže béčko hrálo na umělé trávě a před týdnem jsme tam dali Kubu Horu, kterému se bohužel přihodilo zranění,“ vysvětlil kouč Zdenko Frťala, proč nakonec Štěpána Chaloupka napsal na soupisku pro sobotní duel. K tomu přihodil ještě jeden důvod, naznačil, jak chtěli vytáhlého stopera využít: „Kdyby byl vývoj utkání takový, jaký byl…“

V překladu to značí nevýhodný pro Teplice. Domácí si vzali vedení hned ve 23. sekundě. Po matlanici, již předvedl stopeři Nemanja Mičevič s Janem Knapíkem, přehodil vyběhnutého Tomáše Grigara. Pardubický útočník zapsal pátou trefu v šesti utkáních a olomoucký trenér Václav Jílek si mohl na dálku zalamentovat, že ho v létě s velmi lehkým srdcem pustil ze Sigmy na přestup.

Pak už se rozjela teplická mašina. Hosté byli lepší, ale ne dostatečně průrazní. Na domácích bylo znát, že absolvují třetí utkání za týden (první dvě vítězná na Slovácku a v Karviné). „Od první minuty jsem viděl, že jsme neměli nejlepší nohy, takovou tu dynamiku a kvalitu, byli jsme ten půlkrok vzadu,“ uznal trenér Radoslav Kováč.

Tepličtí vsadili na sílu - a také na výšku. Už od začátku měli převahu, v sestavě habány jako Daniel Fila, Ondřej Kričfaluši, Knapík, Marek Beránek, Abdallah Gning. Navíc poslali do boje Petra Hronka, Jásira Núra a také Chaloupka.

„Hrají dlouhé balony, mají na to typologii hráčů. Když jsem viděl, jak trenér prostřídal, přišli ještě vyšší kluci, tak jsem si říkal, že to bude náročné. Museli jsme to uskákat, dát do toho srdce, ubouchat to,“ přiznal Kováč.

Dlouho se to dařilo, až čtyři minuty před koncem proměnil Hronkův centr Chaloupek. „Upřímně, Teplice si prohrát nezasloužily, ale gól přišel v blbej čas,“ ulevil si Kováč. „Škoda, že nepadnul dřív. Věřím, že pak bychom sahali i po třech bodech,“ reagoval Chaloupek.

Pro 190 centimetrů vysokého stopera je gól jakýmsi razítkem. Za sebou má turbulentní období. Jen přestup do Slavie je ostře sledovaná záležitost. „Humbuk už utichnul. Snažím se na to nekoukat, když jsem v tréninku a zápase, nechávám to úplně mimo sebe. Doma večer si nějaký článek přečtu, ale snažím se na to úplně nekoukat,“ popsal hráč poslední týdny.

„Znáte mě, já jsem na tyhle věci opatrný. Náš PR manažer taky už ví, jak na to, abychom hlavně mladé hráče mediálně moc neprezentovali, aby jim to nezamotalo hlavu,“ přidal pohled kouč Frťala. „Musím říct, že Štěpán dozrává v osobnost. Jeho výkony měly pořád kvalitu, operace i rehabilitace proběhly v pořádku,“ doplnil.

Asi i proto hned po nástupu - ve dvaceti letech - natáhl kapitánskou pásku. A nakonec posunul mužstvo k remíze.

