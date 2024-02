Chramosta: Nikdy jsem v Liberci nevyhrál. Jsem takový Smolíček

Otevřel z penalty skóre a centroval, když si obránce Jan Mikula srazil míč do vlastní sítě. V tu chvíli bylo Jablonci i Janu Chramostovi do skoku. Zelenobílí na neoblíbeném stadionu Slovanu Liberec dvakrát vedli o dva góly, přesto odvážejí jen bod za remízu 3:3. „Já jsem tady nikdy v kariéře nevyhrál. Jsem takový Smolíček od Nisy,“ prozradil s pachutí v hlase Chramosta.

Kde se stala v závěru chyba, že jste neuhájili výhru?

„Asi jsme se nechali zbytečně zatlačit. Měli jsme dostávat jejich obránce více pod tlak. Mysleli jsme si, že už to ukopeme, ale to se nevyplácí.“

Došlo ke zranění domácího brankáře Bačkovského, který opouštěl stadion na nosítkách a odjel do nemocnice. Viděl jste tu situaci?

„Ono to bylo po tom gólu Čanturišviliho, takže jsem se radoval z gólu. Upřímně mě ani nenapadlo, že by se tam mohlo něco stát. Říkal jsem si, že ho trefil vlastní obránce. V tu chvíli jde fotbal stranou, protože Hugo je můj velký kamarád. Než jsem za vámi šel, tak mi říkali, že by to snad nemělo být nic závažného.“

Když se podíváme na hru Jablonce, tak hodně gólů dáváte, ale taky jich dost inkasujete. Co si z toho vzít?

„Bohužel naše hra momentálně není tak vyvážená, jak bychom chtěli. Teď je to zrovna takhle. Hrajeme poměrně atraktivně a šance si vypracujeme, nicméně nám to tam prostě padá. Obránce máme dobré, ale musí dojít k lepší konsolidaci všech jedenácti hráčů.“

Ještě než sudí Pechanec zahlásil, že bude Jablonec kopat penaltu po zásahu videa, už jste měl suverénně míč v rukou. Byl jste jasně určen?

„Stoprocentně určený ne. Mohl to kopat i Kratochvíl, který penalty umí skvěle. Trochu jsme to řešili už před zápasem, kdy mi říkal, že určitě bude kopat on, kdyby došlo na penaltu, já mu řekl, že nebude. Ale teď vážně. Balón mi nechal a šel jsem. Jakmile rozhodčí jde kontrolovat video, tak je velká pravděpodobnost, že pokutový kop bude, tak jsem to bral.“

Před tou vaší penaltou měli ještě tutovky Martinec a Nebyla, klidně to mohlo být po čtvrthodině 3:0 pro Jablonec. Směrem dopředu vám to na jaře šlape. Čím to je? Dával vám kouč Látal něco do jídla?

(Smích) „Nevím o tom, že by nám něco přimíchával do jídla. Myslím, že jsme celkově na jaro dobře připravení a sedá si to. Věřím, že budeme dál takhle pálit a zlepšíme i obranu.“

Když dával Čanturišvili na 3:1, věřil jste, že už to zvládnete? Bylo by to teprve potřetí v lize, co by tady Jablonec vyhrál.

„Já mám v Liberci šílenou bilanci, protože jsem tady nikdy v kariéře nevyhrál. Jednou ještě s Mladou Boleslaví jsme tady vedli v devadesáté minutě 1:0 a neklaplo to. Tentokrát jsem si fakt po tom gólu na 3:1 říkal, že teď to konečně přijde a budu oslavovat. Bohužel mi tady není přáno, jsem takový Smolíček od Nisy.“