„Palič“ Šulc vládne střelcům: Koncovce se věnuju. S Chorasem nám to ladí

Vypadalo to na snadné vítězství. Sedí to?

„Nemyslím si. Zápas byl těžký, Zlín hrál dobře, nastoupil na nás. V úvodu nám moc nevycházela taktika, ale pak jsme ji trochu změnili. Zápas rozhodly standardky. Mosquera se skvěle trefil z trestného kopu a v druhém poločase jsme to dotáhli.“

Hlavně vaší zásluhou. Skóroval jste dvakrát, po devíti kusech na venkovních stadionech jste se poprvé trefil před vlastními fanoušky. Jaké to je dávat góly v Doosan aréně?

„Jsem za to samozřejmě rád. Před zápasem jsem si to přál, naštěstí se to konečně povedlo.“

Omlouvám se, ale nikdy bych neřekl, že jednou povedete tabulku střelců. Je to i pro vás šok?

„Já se na to nekoukám, nesoustředím. Zajímá mě jediné, a to abychom vyhráli a podali dobrý výkon.“

Neměl jste obavu, že první vaše branka nebude platit kvůli ofsajdu?

„Je fakt, že jsem pokaždé skóroval z malého vápna. V prvním případě jsem jen nastavil nohu, ale někoho jsem viděl za sebou. Byl jsem si jistý, že v ofsajdu nebudu.“

Dlouho jste měl nálepku spalovače. Co se stalo, že najednou dovede zachovat chladnou hlavu a nabídnuté střelecké pozice proměnit?

„Na tréninku se koncovce věnuju, pilovat zakončení chodím i po něm. Soustředím se na střelbu, abych z každé situace trefil bránu a dal gól. Odvedená práce se mi pak vrací na hřišti.“

Jste v laufu. Troufl byste si i na penaltu?

„U nás je kope Choras. (usměje se)

Reprezentační trenér Ivan Hašek před začátkem jara pravil, že pokud někdo zazáří v lize, nebude mít problém takového hráče vzít na EURO. Zaznamenal jste tento výrok?

„Přiznám se, že ne.“

Nicméně Haškovu podmínku zatím splňujete.

„Soustředím se na Plzeň, to je pro mě hlavní. Když pozvánka přijde, budu samozřejmě rád. Ale zároveň musím stále podávat kvalitní výkony. Bez toho to nepůjde.“

Proti Zlínu bylo znát, jak si sedíte s Tomášem Chorým. Jste na sebe napojení?

„Zápas od zápasu si na sebe zvykáme víc. Choras mě vidí. Já zase dovedu odhadnout, zda mám jít za něj, nebo pod něj. Ladí nám to. Hraje se mi s ním skvěle. On pro tým obětuje úplně všechno, já z toho jen těžím.“