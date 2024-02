SESTŘIH: Slavia - Pardubice 3:0. Chytil rozhodl rekordním hattrickem

Bušíte do soupeře, přibývají vám centry, rohy, střely, šance. Jenže to nejlepší nepřichází. Takhle se slávisté cítili proti Pardubicím až do 66. minuty. Nedělní klání 22. kola FORTUNA:LIGY v Edenu pro domácího favorita rozsekla akce střídajících hráčů – Lukáš Masopust načechral balon pro volného Mojmíra Chytila a zaplněný stadion burácel. Rozjetý forvard v závěru dokončil hattrick, „sešívaní“ slavili pohodlnou výhru 3:0. Do první branky se ale solidně nadřeli…