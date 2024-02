Sudí se nebál, tresty pro Červenku i Koubka. Jeden verdikt působil na sílu

Od jarní části mají rozhodčí od komise příkaz důsledněji trestat nesportovní chování, emoční výlevy hráčů, trenérů i funkcionářů. A v případě excesu, nemilosrdně udělovat žluté karty. „Chceme, ať se toho rozhodčí nebojí,“ vyzval podřízené šéf komise Libor Kovařík.

V sobotu v Plzni se toho Ondřej Berka vážně nebál. Tři žlutá napomenutí rozdal hráčům za prohřešky proti pravidlům, všichni si potrestání zasloužili. Stejný počet rozdal lavičkám. V prvním poločase dvakrát napomenul zlínský realizační tým v čele s Bronislavem Červenkou, po pauze i plzeňského kouče Miroslava Koubka.

Pravdou je, čistě pocitově, že Červenka se vážně vztekal. Komunikace se čtvrtým rozhodčím bylo přespříliš. Tady asi žlutá seděla. Naopak Koubek z pohledu z tribuny volil spíše přátelský přístup. Tady napomenutí vypadalo od Berky teatrálně, na sílu…

„Rozhodčí dostali příkaz, aby nás trestali. V televizi jsem použil slovo řezat, za to se omlouvám. Podívejte, nejsem poděs. Já se už zklidnil, přitom dnes to byla moje čtvrtá karta. Jednu respektuju, tam mi ulétlo slůvko, ale ty zbylé dvě byly za podobné věci jako dnes,“ nechápal Koubek.

Červenka s Koubkem se shodli

Oba trenéři se na sudí rozčilovali kvůli ofsajdovým situacím. Vadilo jim, že u zřejmého postavení mimo hru nechává pomezní rozhodčí dokončit akci a praporek nad hlavu nezvedne. „Místo toho se kope roh a my jsme následně deset minut pod tlakem,“ rozmachuje rukama Červenka. „Bylo by dobré, kdyby se v jasných situacích mávaly. Pak je snad lepší, abychom dostali gól a VAR ho kvůli ofsajdu zrušil. A k té diskusi se sudím, žádné urážky tam nebyly,“ zapřísahal se zlínský trenér.

Koubek řešil úplně to samé. Z komfortní zóny byl vyveden prvním asistentem Michalem Vlčkem, který nechal dokončit akci i po zjevném ofsajdovém postavení hráče Zlína. Hra se nakonec vyvinula v nebezpečnou standardní situaci pro hosty.

„Bylo to zcela evidentní, on nechal praporek dole a Zlín z toho měl standardku. Přitom šlo o velký ofsajd. Asistentovi jsem říkal, že respektuji, když to bude těsný… Ale proč čekat na něco, co je jasné? To je alibismus, přece nemusí váhat. To jsem lajnovému vysvětloval. Pak přiběhl pan Berka, a dal mi kartu. Jsem nevinnej,“ zakabonil se Koubek.

Komise rozhodčích vyžaduje po sudích, aby nechali akci dokončit a teprve poté se případně vyjádřili zdvižením praporku. Pokud však útok skončí brankou, mají výslovný zákaz praporek zvedat, jen mají dát najevo, co si myslí. Pokud je lajnový přesvědčený, že branka je regulérní, běží k půlící čáře. V opačném případě zůstane na místě.