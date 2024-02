Priske si rýpl: Žlutou kartu dostal skoro celý tým. Chválil druhý poločas

Začněme emotivní situací před třetím gólem, kterému předcházel Siňavského pád. Hrozila penalta pro Slovácko, místo toho přišel brejk a vy jste rozhodli. Byl jste nervózní?

„Co si pamatuju, byl jsem docela v klidu. Nic nekomfortního. Skórovali jsme, radoval jsem se z branky. Výkon ve druhém poločase se mi líbil.“

A v prvním? Hned ze začátku se Slovácko několikrát hnalo na Vindahla.

„Je potřeba si říct, že Slovácko hraje náročně, přímočaře, pomáhá si dlouhými balony. Vyznává velmi soubojový způsob hry, což je složité bránit. Potřebovali jsme si v pauze říct, že musíme najít lepší úroveň naší hry, zkrátka ať hrajeme normálně. Abychom byli trpělivější, přesnější, měli kvalitnější výběr místa. Celkově jsme se museli zvednout na úroveň, na jakou jsme zvyklí. Kredit pro hráče, jak se to ve druhém poločase povedlo a jak jsme se zvedli.“

I díky Panákovi. Proč jste ho střídal za Vydru?

„Měl žlutou kartu.“

Takže jste měl obavy z vyloučení?

„Rozhodně. Skoro celý tým dnes dostal žlutou kartu...“

Poprvé v základu nastoupil Tuci, ale nedostal se do žádné šance, i když Slovácku chyběli stopeři. Jak se vám líbil?

„Za mě v pořádku. Měl to těžké, ale tvrdě pracoval a pomáhal do defenzivy. To byla součást plánu. Od nikoho to v prvním poločase nebylo perfektní, protože jsme nedrželi strukturu, pozice a nevytvářeli servis pro útočníky. Ale Tuci je úžasný týmový hráč, pomohl nám.“

Hrál Tuci, aby se Kuchta nevykartoval na derby?

„Ne, opravdu ne. Měl jsem z Tuciho dobrý pocit už během přípravy, kdy hrál dobře i na jiných pozicích. Tentokrát jsem ho chtěl vidět na hrotu. Dalším faktorem bylo, že Kuchta odehrál 95 minut ve čtvrtek na totální maximum. Když hrajete za tři dny, je běžné, že se dělají změny v sestavě.“

Změny se dělají, každopádně Haraslín s Birmančevičem stále rozhodují. Jak jsou pro vás důležití?

„Upřímně moc nevím, jak přesně odpovědět. Samozřejmě jsou důležití. Ale jsou důležitější než ostatní hráči? Nemyslím si. Představte si, že bychom postavili jen tyhle dva. Chybělo by jiných devět kluků, které přitom tým potřebuje. Naše struktura hry je taková, že Haraslín s Birmančevič v ní vynikají. I čísly. Jsou velmi kvalitní, zase to ukázali, ale potřebujete celý tým. Zase se to ukázalo. Všichni kluci mají formu, kondici, sebevědomí. A každý je závislý na svých spoluhráčích. O výhru se zasloužili všichni tvrdou prací.“

Čekají vás dvě derby, pak Liverpool. Jde o vrchol sezony?

(přemýšlí) „Netrávím moc času přemýšlením nad tím, co jsou rozhodující nebo nejdůležitější momenty sezony. Každý týden, každý víkend je důležitý. Už od července hrajeme co tři nebo čtyři dny, není to pro nás žádná novinka. A jedeme dál. Derby proti Slavii je vždycky důležité, ale nezapomínejme ani na utkání proti Plzni, které sehrajeme mezi dvojzápasem s Liverpoolem. Budeme připraveni. Teď jsme získali tři body ze Slovácka a můžeme se soustředit na následující duel. Takhle to máme vždycky, jinak to ani nejde, protože program je nahuštěný. Je nicméně úžasné, jak vysokou úroveň si hráči drží. Opravdu velmi vysokou. Cestovali jsme, ale vygradovali ve druhé půli výkon a odvážíme si do Prahy zaslouženou výhru. Jsem na kluky hrdý a těším se na další těžké výzvy.“