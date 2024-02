Trpišovský? Snad nedopadne jako Klopp, doufá Tvrdík. Co Čupr a Priske?

Mají blízko k miliardářům, kteří vlastní Spartu a Slavii, ale stejně tak jsou v těsném kontaktu i s trenéry obou týmů. Františka Čupra a Jaroslava Tvrdíka čeká v tomto týdnu hned dvakrát ostrý souboj v derby, před tím ale přijali pozvání do speciálního dílu podcastu Liga naruby. Jaký mají vztah k Brianu Priskemu, resp. Jindřichu Trpišovskému?

„Musím se otevřeně přiznat, že žádného trenéra Sparty jsem neměl rád tak, jako mám rád Briana,“ svěřil se František Čupr: „Je to kouč, který přichází do tréninkového centra na Strahově perfektně připravený v sedm, osm hodin ráno a odchází opět třeba v osm večer,“ doplňuje místopředseda představenstva Sparty.

Podle Čupra sehrál Priske zásadní roli i při konfliktu mezi Spartou a tvrdým jádrem jejích příznivců, který probíhal v části minulé – nakonec úspěšné – sezony. „Brian se účastnil setkání s představiteli fanouškovských skupin i v době, kdy se nám výsledkově tolik nedařilo,“ přiblížil jeden z nejdůležitějších mužů Sparty ve speciální Lize naruby zákulisní přínos oblíbeného dánského kouče.

Na svého trenéra ale nedá dopustit ani Jaroslav Tvrdík: „Musím říct, že jsem teď měl trošku strach, když jsem viděl, jak kouč Liverpoolu Klopp oznamoval, že končí. Že je unaven a že je vyhořelý. Díval jsem se mu do očí a říkal jsem si, že tohle bych nechtěl jednou zažít s Jindrou Trpišovským,“ řekl předseda představenstva pražské Slavie. Co konkrétně dělá pro to, aby měl Trpišovský v Edenu veškerou potřebnou podporu?

Podívejte se na VIDEO.

Celý díl exkluzivního rozhovoru Ligy naruby sledujte v rámci předplatného na iSport Premium i na www.liganaruby.cz