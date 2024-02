Liga očima fanoušků: Obavy o talenty Sparty, trdlo Šulc i bláto Bohemians

Video se připravuje ... Sparta v uplynulém kole FORTUNA:LIGY vyhrála, ale že by v táboře fanoušků vládla spokojenost? To se úplně říct nedá. Hráči jsou talentovaní, ale… Slavia splnila povinnost, jenže jak si povede proti silnějším soupeřům? Příznivci Baníku opět volají: Chceme Svědíka! V Plzni si hýčkají trdlo - Pavla Šulce. Bohemians se vykoupali v ostravském blátě a získali bod, takže spokojenost. Je tu tradiční rubrika Liga očima fanoušků.

Bohemians Praha 1905 Máchání v blátě nás může nakopnout Někdy se stane, že šlápneš do bláta, uklouzneš a vymácháš se v něm. Je důležité, jak se následně k takové situaci postavíš. Bohemians během zápasu v Ostravě postupně inkasovali, ztratili brankářskou jedničku, nedali penaltu a obdrželi červenou kartu. Přes všechny pohromy zápas nezabalili a odměnou jim byl vyrovnávací gól. Klobouk dolů za tu vůli, protože není snadné bojovat ve chvílích, kdy jde všechno proti tobě. Bod z Baníku po té bídě beru, ale Bohemka je v situaci, kdy by nutně potřebovala zvítězit. Trenér Veselý mluvil o tom, že sedm zápasů nevyhrála, ale pouze dva prohrála. To sice zní jako hezká fráze na uklidněnou, ale v tříbodovém systému mě úplně neuspokojuje. Zelenobílí mají problém zejména se střílením branek. Remízu zařídila největší zimní posila – kanonýr David Huf, kterého jsme první kola sušili na lavičce. Věřím tomu, že jeho postupně přibývající minutáž pomůže s řešením produktivity. Celý tým by pak mohlo nakopnout, že se z ostravského bláta společně dostal. Klokani bojují! Vít Lukeš. 31 let, živnostník Baník - Bohemians: Huf udeřil na zadní po rohu, 1:1 Video se připravuje ...

Baník Ostrava Tak znovu: Vytáhněte ze Slovácka Svědíka Po nadějném výkonu v Boleslavi přišlo opět zklamání. Více než osm a půl tisíc fanoušků se znovu výhry v červeně natřeném vyhnanství nedočkalo. Ve Vítkovicích jsme vyhráli naposledy v září. Až si někdy říkám, na co ti fanoušci Baníku v takových počtech pořád chodí… Brzké zranění Ewertona určitě ovlivnilo hru, nicméně stažení na hrotu hrajícího Adedirana právě na křídlo bylo chybou. Adediran se typologicky hodí jen na hrot. Podrží a sklepne balony a je v šestnáctce nebezpečný. Hra našich krajních beků byla tristní. V sobotu jsme se od obránců nedočkali ani jednoho kloudného centru, což je v domácím zápase a moderním fotbale hlavně, když potřebujete útočit, problém. Co mi nejde do hlavy, je opakující se nevyrovnanost výkonů. Jednou si to sedne, pak si to zase potřebuje sednout. Už jsem to tu jednou psal: vytáhnout ze Slovácka Martina Svědíka, dát mu víceletý kontrakt a pravomoci. A to tak, abychom zase neměnili trenéra nebo nepřekopávali kádr každou novou sezonu… David Liveč. 43 let, vedoucí prodeje SESTŘIH: Baník - Bohemians 1:1. Zahozená penalta, vyloučení a vyrovnání Hufa Video se připravuje ...

Viktoria Plzeň Šulc byl trdlo, ale nedal se Tak nám v Popeleční lize nalosovali Ženevu. Pro výlet ideální destinace, z hlediska hratelnosti pro mě velká neznámá. Jsou v této fázi, tak to asi nebudou žádná ořezávátka. Uvidíme příští týden. O víkendu k nám zavítal potápějící se soupeř – Zlín. Ono na hřišti to zase úplní nekopové nejsou, s míčem si docela rozumí. Jejich kvalita je ale přece jen jinde. Nenechali jsme nikoho na pochybách o vítězství, dali jim na cestu domů tři branky a hotovo. Dvě góly vstřelila naše hvězdička Pavel Šulc. Jo jo, kde jsou všichni, co ho předloni touto dobou málem ukřižovali?! Byl trdlo, ale nedal se. Pořád na hřišti někoho otravuje svým pohybem a nese mu to ovoce. Mladí jsou u nás dobří, jen jim dávat šanci a vydržet. Blíží se náš souboj se Spartou. Úplně teda nevím, co očekávat. S nastavením obou týmů by to měl být v každém případě parádní souboj. Čest královně Viktorce, zvykejme si. Dobře už bylo. Kovi. 56 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň – Zlín 3:0. Viktoriáni roli favorita zvládli, dva góly Šulce i parádní trefa Mosquery Video se připravuje ...

Slavia Praha Co ukážeme proti silným soupeřům? Výhra nad Pardubicemi nebyla ničím než splněnou povinností. První gól přišel v době, kdy už se do srdcí fanoušků opět začala vkrádat nervozita. Tlak byl trvalý, soupeř se málokdy podíval za polovinu hřiště, góly ovšem déle než hodinu nepřicházely. Nakonec z toho ale bylo naštěstí zasloužené vysoké vítězství, které zařídil kanonýr Chytil. Při absenci vykartovaného Jurečky vzal střílení gólů na sebe a na dvojciferném čísle v položce ligových gólů jsou tak už oba. V zápase zaujal Tomáš Vlček, nečekanou techniku občas ukázal Tijani, nelíbil se mi naopak Van Buren. Fatální je zranění Zafeirise, které oslabí už tak personálně nedostatečně obsazený střed zálohy. V Evropské lize nám vylosovali AC Milán. Nemám z toho radost, byly tam jistě hratelnější týmy. V nejbližších dnech uvidíme hned několikrát, jak bude mužstvo vypadat v konfrontacích se silnými soupeři. Moc nevím, co můžeme čekat. Od zápasu s AS Řím je to už nějaký ten pátek. Během té doby Slavia hrála jen zápasy z pozice favorita, které nejsou v tomto směru úplně vypovídající. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník SESTŘIH: Slavia - Pardubice 3:0. Chytilův koncert a nejrychlejší hattrick historie Video se připravuje ...