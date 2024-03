Zřekne se Trpišovský na Letné rokenrolu? Podzimní Panák je zpátky

Nepodepsaný zápis, večerní vzkazy Jaroslava Tvrdíka na sociální síti X, Trpišovského otazníky na tiskové konferenci... Je to jisté, jedna trofej už je pryč: Slavia po středeční prohře v derby neobhájí domácí pohár. A aby sen o té druhé (kterou představuje ligový titul) zůstal zachován, nesmí v neděli na Letné padnout znovu. „Nedovedu si představit, že rozjetá Sparta by pak těch sedm bodů někde poztrácela,“ říká ve speciálním díle podcastu Liga naruby před ostře sledovaným duelem redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl.

Má Slavia před nedělním duelem záda u zdi? „Já to tak vnímám,“ říká Fejgl. „Je to tak. A právě proto očekávám od Slavie mnohem konzervativnější přístup, než jaký předváděla v některých fázích pohárového derby,“ předpovídá jeho kolega Bartoloměj Černík. Ten má ve speciálním díle Ligy naruby velká slova chvály pro útočníka Mojmíra Chytila, naopak se podivuje nad dalším obranným kolapsem Ogbua.

„Že by ale Trpišovský ustoupil od toho svého rozjetého rokenrolu, jak říká on sám? Tomu se nechce věřit,“ oponuje Fejgl: „Bude to každopádně mnohem větší válka, než ve středu. A pozor, hoši: Panák v podzimní formě je definitivně zpátky. Ten jestli nebude na EURO v základu, tak už fakt nevím,“ říká.

