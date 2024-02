Už to není o smůle. Trpišovský byl Priskem poprvé překoučován

BLOG BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Nedá se říct, že by Jindřich Trpišovský dosud v duelech s Brianem Priskem tahal za kratší konec provazu. Možná naopak. Proto bude pro něj i Slavii středeční pohárové derby, v němž „sešívaní“ prohráli 2:3 v prodloužení, velkým vykřičníkem. Poprvé se totiž nelze v zásadě vymlouvat na smůlu či individuální chyby. Spíš je to tak, že byl slávistický kouč svým sokem překoučován.

Vraťme se do minulosti a projděme si vzájemná střetnutí největších trenérských hvězd současné FORTUNA:LIGY. Při prvním setkání Trpišovského s Priskem na české půdě Slavia v derby Spartu jednoznačně přejela. 4:0. Letenští bez střely na bránu. Nebylo co řešit.

Pak přišly tři jarní duely na Letné. Do jednoho šla nemocí zmítaná Slavia v polepované sestavě spíše v roli outsidera, přesto díky skvěle zvolené taktice sahala po třech bodech, které ztratila po vlastenci Aihama Ousoua. Ve finále pohárového derby Trpišovský opět skvěle vyměřenými tahy Priskeho předčil.

A klíčová jarní prohra 2:3? Priske nasadil pasivní střední blok, přesto se slávistům podařilo dvakrát skórovat. Góly Sparty spadly z čistého nebe – z přímého kopu, z odraženého míče po dlouhém autu a penalty po bezprecedentním zkratu Igoha Ogbua. Definice pojmu „zápas blbec“ se vším všudy. Troufám si říct, že pokud by do něj „sešívaní“ nastoupili dvacetkrát, v devatenácti případech berou minimálně bod.

Poté, co se na podzim oba týmy prakticky vzájemně vymazali, platil dojem, že Priske přes všechny své dosavadní úspěchy „českého Fergusona“ ve vzájemném střetnutí nepřekonal. Po středě to už neplatí.

Po čtvrtfinálové prohře 2:3 nemůže mít Trpišovský čisté svědomí. Sestavu trefil správně, ale nedokázal reagovat na vývoj zápasu či na změnu formace svého rivala. Sparta ztrácela ve středu hřiště, po přidání dalšího záložníka ale problém vyřešila. Diouf nestíhal Preciada, na hřišti ale zůstal déle, než bylo zdrávo a nebyl zajištěn.

Ale především – hráči nebyli nastavení tak, aby udrželi vedení. Místo konzervativnějšího přístupu zůstali fotbalisté v sešívaných dresech na obláčku a zaplatili za to krutou daň. Gól na 1:2 nebyl jen chybou Ogbua, domácí stále až příliš divoce a naivně presovali a k chybám udělali prostor. Jakoby spíš mysleli na zopakování výsledku 4:0 než na udržení vedení. A to jde za trenérem. Hráče musí udržet na uzdě. Musí je mentálně i takticky připravit na způsob hry v případě dvougólového vedení. Zvláště v domácím prostředí, kde máte všechny výhody na své straně.

Slavia měla všechny prostředky k tomu, aby do semifinále MOL Cupu bezpečně dokráčela. Poprvé ale za to nemůže smůla nebo například x faktor Haraslín. Poprvé to jde jasně i za trenérem. Priske poprvé vychází z ringu jako jasný vítěz.