Penaltu nechtěl nikdo, našel ji VAR. Divil se i kapitán Slovácka: Přísné

Karviná sice po trefě Dávida Krčíka vedla 1:0, ale od 42. minuty hrála v deseti bez vyloučeného Emmanuela Ayaosiho a padla zaslouženě. Slovácko bylo lepší. Zasloužené, a z pohledu Karviné i velmi zbytečné, byly i dvě žluté karty pro Ayaosiho. Pokutový kop ovšem v první chvíli na hřišti nechápal nikdo. Domácí, ani hosté.

Co se stalo? Marek Havlík zahrával v 62. minutě přímý kop těsně před velkým vápnem. Karvinský stoper Dávid Krčík vyskočil a míč v pokutovém území zastavil loktem vystrčené ruky, kterou si chránil obličej. Rozhodčí Marek Radina nereagoval, na přestupek ho upozornil VAR. Po zhlédnutí videa penaltu písknul.

„Musím se na to podívat, ale myslím si, že penalta nebyla,“ krčil rameny Dávid Krčík. „Už vůbec těm rukám nerozumím. Rozhodčí mi řekl, že si také myslel, že to penalta není, ale poté, co viděl záznam, tak to prý byla jasná penalta.“

Krčík potvrdil, že si ve zdi kryl obličej. Faktem je, že letící míč na bránu vytrčeným loktem zastavil. „Měl jsem ruku před sebou, ale potom mi rozhodčí řekl, že jsem jí pohnul do strany a ovlivnil jsem dráhu letu míče. Takže penalta...“

Stanislav Hofmann, kapitán Slovácka, připustil, že jeho tým pokutový kop také překvapil. „Já to neviděl vůbec, ani nikdo z nás nic nechtěl. Ani kopající Marek Havlík si té ruky nevšiml,“ líčil Hofmann. „Vůbec jsme nevěděli, co se řeší. A na rovinu říkám, že tohle je strašně přísné, pokud neměl ruku nad hlavou. A to si myslím, že neměl. Je to přísná penalta, ale dneska nám samozřejmě pomohla.“

Zkušený stoper Slovácka připustil, že posuzování hraní rukou v pokutovém území je hodně ošemetné. „Je to každou sezonu jinak, pořádně nám k tomu nikdo nic neřekne a řeší se to každé kolo,“ komentoval střelec vítězného gólu na 2:1. „Ve vápně je to fakt strašně těžké, protože stojíte třeba metr od hráče a nestihnete vůbec zareagovat. Ruce ve vápně by měly mít jedno pravidlo a pro všechny stejné. Ne tohle si vymýšlet. Jestli se pak ale rozhodčí koukal na obrazovku, tak tam asi nějaká ruka byla. Já jsem to neviděl, ale chápu, že z pohledu Karviné se cítí za tuhle penaltu určitě blbě.“

Trenéra Juraje Jarábka daleko víc mrzely chyby a zbytečné fauly. „První poločas byl zajímavý, vyrovnaný, vedli jsme, ale mrzí mě, že se opakují chyby,“ říkal kouč Karviné. „Zase jsme dostali laciný gól a pak přišla docela dost velká stupidita, co udělal Emmanuel (Ayaosi). Nic ho neomlouvá, už má pár zápasů odehraných, dostal zbytečné karty, sudí mu musel dát i druhou žlutou. A bylo po zápase.“

Ruka a následná penalta? „Už nevím, co je ruka... Na posraného i hajzl spadne, zase nám VAR pomohl fantasticky,“ dodal Juraj Jarábek.