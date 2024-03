Drama v Pardubicích: rozbitý VAR, kiks i šance. Kýbl nervů, řekl Koubek

Diváci si pořádně nesedli na svá místa, když došlo na jeden z klíčových momentů zajímavého sobotního duelu. Denis Halinský v souboji s Pavlem Šulcem trefil kotník plzeňského záložníka. V první moment vytáhl sudí Jan Machálek žlutou, po upozornění od VAR ale hru přerušil a běžel k monitoru. Došlo až ke komické situaci – opakované záběry na obrazovce nefungovaly a hlavní arbitr musel počkat, než pořadatelé spraví technickou závadu. Hra se zastavila, třeba plzeňští hráči vzali na hřiště více balonů a udržovali se v tempu krátkými přihrávkami.

„Kluci byli po rozcvičce, hrálo se ani ne dvě minuty. Pak se na hřišti během pauzy trošku pohybovali, ale myslím, že to velká komplikace nebyla. Selhala technika. Ale když už se VAR použil, muselo se to dokončit a vyřešit, i kdyby měla pauza trvat deset minut,“ komentoval nečekaný úvod plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Při zhlédnutí opakovačky bylo jasné, že šlo o nebezpečný zákrok, kdy se Šulcovi noha nebezpečně prohnula. Machálek po zhruba pětiminutové prodlevě ukázal domácímu obránci, který v Pardubicích hostuje ze Slavie, červenou a poslal ho ze hřiště.

„Já to ještě pořádně neviděl, ale kluci, co to sledovali u tabletu, říkali, že to vypadalo trošku dramatičtěji. Rozhodně jsme měli obavy, přijít o takového hráče, jakým je Šulc, by bylo nemilé,“ vrátil se Koubek po utkání ke klíčovému momentu. „Nešťastně mu uklouzla přes míč noha, ale trefil ho. Je to na posouzení rozhodčích, my s tím nic neuděláme. Hali se tou červenou potrestal sám, teď z toho vypadne. Byl smutný, ale my ho určitě nebudeme kritizovat, podržíme ho a podpoříme. Jít v páté minutě proti Plzni do červené samozřejmě byla komplikace,“ hlesl pardubický trenér Radoslav Kováč. „Červená to podle mě nebyla, trefit ho absolutně nechtěl,“ mrzelo domácího záložníka Kryštofa Daňka.

V početní převaze se Plzeň brzy dostala do tlaku, do pardubického vápna krajní hráči sypali jeden centr za druhým. Domácí odolávali až do konce první půle, než otevřel skóre Lukáš Kalvach. Střela mířila při zemi na gólmana Budinského, ale prošla mu pod nohama. Brankář svůj tým v jiných momentech několikrát podržel, ale tady kriticky chyboval a těsně před odchodem do kabin pustil Plzeň do vedení.

„Střílet jsem chtěl, ale nesedlo mi to. Nevím, jestli brankář neviděl, ani já pořádně nevím, jak to propadlo,“ komentoval gólový moment plzeňský kapitán Kalvach. „Nebyl to jeho nejlepší den, i druhého gólu je škoda. Dostal laciné góly, je z toho smutný. Ale několikrát nás moc podržel,“ dodal ke svému gólmanovi Kováč.

Západočeši si pomohli bleskovým vstupem po přestávce. Kanonýr Šulc se během dvou minut trefil dvakrát a se 13 góly vede ligovou tabulku střelců. Trenér Koubek poté protočil sestavu, ze hry brzy stáhl i klíčového forvarda Tomáše Chorého, který dohrával se žlutým napomenutím. Před šlágrem se Spartou nechtěl plzeňský realizační tým riskovat vyloučení a zároveň to, že by vysoký hroťák příští víkend chyběl.

Pardubice zápas nakonec zajímavě zamotaly. Po krásné individuální akci snížil prudkou střelou Daněk, zhruba dvacet minut před koncem si rohový kop šikovného talentu patřícího Spartě srazil do vlastní brány Kalvach. Domácí se probrali, stejně jako pardubické tribuny slušně zaplněného stánku. Viktoria přežila několik závarů a z dramatické partie nakonec uzmula všechny tři body.

„Utkání nás stálo kýbl nervů. Nahrálo nám samozřejmě vyloučení v úvodu, ihned jsme převzali herní iniciativu. Bylo by špatné, kdyby tak kvalitní tým, jaký máme, neměl proti deseti drtivou převahu. Ale prachbídně jsme naložili s množstvím šancí, někdy to bylo až úsměvné. Vedli jsme tři nula, pak měli ještě další šance. Pokakali jsme se a báli se o výsledek, řekněme si pravdu, Závěr jsme měli dohrát víc rutinérsky,“ poznamenal Koubek.

Vyhrála čtvrté utkání po sobě, třetí venku. V neděli si počká, jak dopadne pražské derby. Pokud by ve šlágru ztratila Slavia, přiblíží se jí v tabulce už na hratelných sedm bodů. Pro klub je ale zásadní, že odrazila tlak mužstev pod sebou a na čtvrté Slovácko si nahrála už desetibodový polštář.