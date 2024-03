Priske: Slavia nám vyjádřila respekt. Preciado? Nebyl to šílený zákrok

Jste spokojený s bodem?

„Nejsem spokojený s tím, že jsme nevyhráli. Čekali jsme těžké utkání, což se potvrdilo. Bylo to složité na taktiku, abychom uspěli. Slavia nás překvapila, že hrála zataženě. Tím to pro nás bylo složitější, museli jsme soupeře otevřít.“

To se nepovedlo?

„Cítil jsem, že nám chyběla energie a síla. To je důsledek náročného programu, proto jsme také neproměnili situace, které jsme si vytvořili. Ale Slavia nám vyslovila respekt, který si zasloužíme. Po předchozích derby, kdy hrála vysoko a presovala, tak změnila taktiku a přístup k utkání. Iniciativu přenechala nám.“

Mrzí vás vyloučení Angela Preciada?

„Beru to tak, jak to je. Dostali jsme červenou a jiný hráč ho příště zastoupí. Angelo hrál velmi dobře, proto to v tomto ohledu pro nás není dobrá zpráva. Ale jak jsem řekl, je to současně příležitost pro další hráče.“

A jak jste viděl Preciadův zákrok vy?

„Nemyslím si, že to byl úplně šílený zákrok nebo tvrdá rána. Ale pochopitelně dal rozhodčímu příležitost, aby mu udělil červenou kartu. A on se tak rozhodl, což musíme respektovat. Chci rozhodčímu vyjádřit respekt za to, jak utkání řídil a jak ho měl pod kontrolou. Odvedl dobrou práci. Je potřeba, aby pro takové těžké zápasy byli k dispozici rozhodčí, kteří to zvládnou tímto způsobem. Bylo to dobrý příklad toho, jak zvládnout těžké utkání.“

Proč o pauze střídal Filip Panák?

„Pany cítil o poločase bolest v lýtku, proto jsme ho stáhli ze hřiště. Zároveň jsme chtěli dát do hry čerstvou energii.“

Nahradil ho Asger Sörensen, jak si vedl?

„Jeho výkon byl velmi dobrý. Dokázal vybalancovat to, jak pomáhal týmu v defenzivě i ofenzivě. Odehrál dobrý poločas.“

V jakém rozpoložení jste před Liverpoolem?

„Máme samozřejmě dobré sebevědomí. Na druhou stranu víme, proti komu hrajeme. Je to jeden z nejlepších týmů v Evropě, proto to bude složité. Do utkání půjdeme jako outsider, ale hrajeme na Letné, kde víme, co dokážeme. Hráči k soupeři mají respekt, ale berou to jako velkou výzvu.“