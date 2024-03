I doma hrajeme dobře, tvrdí Hapal. Mluvil o Tankovi i problémech s hroty

Doma jeho tým ztrácí, venku napravuje dojem. A celkem přesvědčivě. Po triumfu 3:1 v Mladé Boleslavi přehrál Baník na jeho hřišti také Zlín (1:0) a už je pátý za Slováckem. Proč to ale nejde ve Vítkovicích? „Jde o výsledkové výpadky, nic víc. Domácí zápasy hrajeme dobře, i fanoušci to dokážou ocenit,“ tvrdí kouč Pavel Hapal.

Stačí jim ale, že hrajete dobře?

„Samozřejmě chtějí výsledek, tedy vyhrát. Nevím, jestli je lepší hrát špatně a zvítězit 1:0. Anebo hrát dobře a remizovat 1:1…Jsme samozřejmě zklamaní, že se nám nedaří potvrdit body zvenku, ale věřím, že se nám to v příštím zápase povede.“

Najdete nějaké vady na vítězství ve Zlíně?

„Jsem zklamaný ze dvou věcí. Měli jsme dost situací na to, abychom zápas rozhodli daleko dříve. Nakonec jsme se o výsledek strachovali až do konce. Mohlo za to vystřídání soupeře, který hrál vabank, dal tam podle očekávání samé vysoké hráče. Zjednodušil hru, snažil se dávat všechno do vápna. Proto to bylo velice hektické do poslední minuty. I když jsme v tu fázi utkání moc neoplývali výškou, kluci to zvládli odskákat a Zlín jsme k žádné šanci nepustili. Odmakali jsme to, odjezdili. Každá nula vzadu je pro mužstvo dobrá. Neudělali jsme tam žádnou vážnější chybu. Jen jsme měli vyhrát větším rozdílem.“

Druhá věc, která vám vadí?

„Dvě čtvrté žluté karty pro naše útočníky. K tomu máme trošku zdravotní problémy s Jirkou Klímou a Kubalou. Bude to pro nás v následujícím domácím utkání velice složité.“

Koho tedy postavíte na hrot?

„Z někoho útočníka uděláme. (úsměv) Co na to říct…Ještě jsem Adediranovi říkal, že nesmí dostat kartu. Byla trošku přísnější. Nějakou myšlenku mám. Věřím, že by se Filip Kubala i Jirka Klíma mohli uzdravit. Už začali trénovat. Bude rozhodovat, jak na tom budou zdravotně, abychom nešli do zbytečného rizika a ten hráč nám nevypadl třeba na měsíc.“

Takže půjde proti Olomouci do základu jeden z nich.

„Určitě by tam mohl být.“

Rychlík Abdullahi Tanko mohl dát klidně hattrick. Jste na něj naštvaný, že neproměnil ani jeden ze dvou nájezdů na brankáře Dostála?

„Jeden měl proměnit. On se v těch situacích objevuje dost často. Kdyby je všechny proměňoval, byl by určitě nejlepším střelcem ligy. Musím se ještě podívat, jak to řešil. Tu kličku měl možná udělat delší, pak by se Dostál na ten balon nedostal. Ale naštvaný na něj nejsem, protože jsme vyhráli. Jednu tutovku měl i Šíňas (Matěj Šín) a také Ewe (Ewerton). Třeba jsme si nechali góly na další zápas.“

Střídal jste Tanka kvůli střelecké impotenci?

„Ne ne. Už mu odcházely na těžším terénu síly. Chtěli jsme nahoře udržet balon, proto jsme dali nahoru silovějšího Adedirana.“

V tréninku tyhle šance proměňuje?

„Góly dává. Svou rychlostí je specifický. V těch situacích se nachází nejen v zápasech, ale i v tréninku. V dosti případech to řeší fotbalově a promění to. Teď mu to nevyšlo.“