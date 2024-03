Švéd o lize: Velmi fyzická, má vysoké tempo a je blízko anglickému fotbalu

Přestože hrál mistrovský zápas naposledy v říjnu, okamžitě naskočil do základní sestavy trápící se Karviné. Třicetiletý švédský obránce Douglas Bergqvist po prohře se Slováckem 1:3 nijak nezastíral, že premiéra byla náročná. S Karvinou si po zdárně splněných fyzických testech jen třikrát zatrénoval. Na hřišti ho bylo slyšet i vidět. Do soubojů chodil nekompromisně, situace si zbytečně nekomplikoval. Pro Karvinou, která z pěti jarních zápasů vykutala jediný bod se skóre 3:14, může být přínosem. Třeba i proto, že proti Spartě (0:3), Pardubicím (0:3), Slavii (0:3), Teplicím (2:2) ani Slovácku (1:3) nehrála obrana ve stejném složení.

„Věděl jsem, že to bude zhruba takto vypadat,“ líčil své první dojmy z české ligy Douglas Bergqvist. Bílý dres měl pořádně umazaný od bláta a trávy. „Velmi fyzické a tvrdé, velmi vysoké tempo. Na to nejsem ze Švédska zvyklý, je to trochu jiné. Je to blízko anglickému fotbalu, kde jsem hrával. To mám rád.“

Bergqvist se sice narodil ve Stockholmu, ale mládežnické roky strávil v Anglii. V šestnácti byl například v juniorce Queens Park Rangers, na ostrovech během pěti let postupně vystřídal šest různých klubů v nižších soutěžích.

„Do Anglie jsem se stěhoval s rodinou,“ vysvětloval Bergqvist. „I proto bych řekl, že jsem docela agresivní hráč, mám rád srážky, souboje, fyzickou hru. Hodně mluvím, snažím se kluky kolem motivovat, být lídrem.“

Za fotbalem toho švédský fotbalista vůbec nacestoval hodně. „Byl jsem na různých místech - Polsko, Ukrajina, Lotyšsko, Norsko, Švédsko... Za fotbalem jsem se stěhoval několikrát. Ale nejradši jsem to měl samozřejmě doma, tam jsem byl nejdéle. Zhruba osm let jsem tam hrál.“

Karviná – Slovácko: Po sérii přihrávek ve vápně dostal balon do sítě Dávid Krčík, 1:0 Video se připravuje ...

V rodné zemi nasbíral nejvíc startů během pěti let v Östersundu, s kterým v roce 2017 vyhrál Švédský pohár. Tři roky hrál v Kalmaru, naposledy oblékal dres Degerforsu IF. Odehrál deset utkání, byl u sestupu z elitní soutěže a 31. prosince 2023 mu vypršel kontrakt.

„Douglas je stoper, který zahraje v obranné čtyřce i trojce a umí oběma nohama,“ ocenil trenér Juraj Jarábek. „Má velice slušnou hlavu. A přestože naposledy hrál v říjnu, protože ve Švédsku se hraje systémem jaro - podzim, tak dorazil připravený fyzicky i silově.“

Bergqvist na rovinu hlásí, že by sestup moc nerad opakoval i v Česku. Což lehké nebude, protože Karviná je momentálně poslední. Na patnácté České Budějovice ztrácí bod, na čtrnáctý Zlín dva. „Myslím, že v takových situacích je důležité myslet pozitivně,“ nahlíží na těžkou situaci Bergqvist. „Musíme myslet pozitivně a jít dál. Proti Slovácku jsme ukázali, že umíme hrát s dobrým týmem, nesmíme sklápět hlavu a jít dál.“

Sám věří, že i osobní výkony bude postupně zvedat. „Adaptační doba je potřeba, bude to chtít víc času, ale týden co týden se to bude zlepšovat,“ dodal švédský pořízek. Karviná v sobotu hraje v Liberci a příští týden ji doma čeká klíčový duel jara proti Českým Budějovicím.