Útočí se na trenéra, ale můžeme za to my. Stojíme za ním, říká Kubala

Bylo skandování nepříjemné?

„Už když se během zápasu na vás valí celé béčko (tribuna naproti hlavní – pozn. red.)... A když pak útočí na trenéra, je to výsledek týmu. My za to můžeme. Vždy, když se odvolá trenér, mohou za to hráči, protože nepodávají výkony, nemají výsledky. Je to spojené. My ale za trenérem stojíme a budeme bojovat dál.“

Neznervóznili jste trochu, když tribuny spustily „Hapal ven“?

„Tak je to tady psychicky náročné... Když Olomouc dvacet minut tlačíte, pak dáte jednu špatnou přihrávku a všichni začnou pískat, je to tlak. I ve Spartě to měli náročné, když nevyhrávali titul. Ve velkých klubech to tak je, musíme si na to zvyknout. V nepříznivých zápasech pod tlakem fanoušků se ukazuje síla týmu. Nesmíme se z toho posrat. Máme mladý tým, proto je sezona nahoru dolů, výkonnost kolísá. Neudržíme si nějakou šňůru vítězství nebo aspoň neproher.“

Přitom jste začali dobře...

„My hodně zápasů začínáme aktivně, míváme šance. Ve Zlíně jsme je měli taky. Bohužel doma nedokážeme otevřít utkání prvním gólem jako právě ve Zlíně nebo v Boleslavi. Pak se nám hraje lépe, protože máme tým na protiútoky. Zatímco máme trochu problémy hrát do plné obrany, což bylo vidět. Dostali jsme na 0:1 a už se nedokázali ničím zvednout. Nedokážeme otevřít skóre z první šance jako Olomouc, přitom je to důležité. My z jedné inkasujeme, sami tři neproměníme, to se pak těžko vyhrává...“

Doma spíš nevyhrává. Už osm soutěžních zápasů v řadě.

„V něčem to asi bude, protože venku body sbíráme, ale doma to ani v tolika zápasech nedokážeme. Tady se prostě musí vyhrávat, na soupeři nezáleží, přes to nejede vlak. Ale my na venkovní výhry bohužel nedokážeme navazovat, abychom se udrželi v tabulce nahoře.“

Mohli jste být úplně u Slovácka...

„Samozřejmě nás to motivovalo, ale pak vždy přijde zápas, kterým se můžeme dotáhnout, a nezvládneme ho... Je to asi počtvrté nebo popáté za tuto sezonu. Celý tým je z toho zklamaný, protože víme, že čtyřka je kousek. Mohli jsme se úplně přitáhnout, ale krok jsme neudělali.“

Asi na vás ve Vítkovicích znají soupeři jednoduchý recept: hlubší blok.

„Samozřejmě. Každý tým, co jsme tady měli, přijel čekat v bloku, protože věděl, že je to složité. Platí to snad pro všechny kromě Sparty a Slavie. Každý tým tady přijíždí s nějakým záměrem a ten jim vychází už tolik zápasů...“

Pak jsou tedy dvě varianty: individuální technická kvalita, nebo kladivo do vápna.

„S tím kladivem to bude složitější, protože to teď nemáme. Ale stejně se od léta změnil styl. Je to spíš o tom, abychom si to vysvětlili a nějak zareagovali. Abychom začali góly dávat.“

Jako na začátku při akci Ewertona nebo vaší střele, že?

„Přesně tak. Bylo to i ve Zlíně. Taky jsme měli šance, dokázali se tam vyťukat, ale chybí góly, abychom pak mohli hrát svou hru. Soupeř sem přijede se záměrem dlouho nedostat gól, soustředí se na obranu, pak jeden dá z ojedinělé šance protiútoku a nám se to těžko otáčí.“

Byla to u vás po svalovém zranění hra o čas, nebo jste věděl, že zápas stihnete?

„Nevěděl. Šel jsem do toho trochu s obavami, protože jsem dva týdny netrénoval. Teď už deset dnů sice ano, ale svalové problémy se mohou kdykoli vrátit. Tým byl bez útočníků, potřeboval nás, tak jsem věřil, že to bude příležitost, kdy se to zlomí. Nějaký otazník tam byl, nicméně jsem to neřešil.“

Takže karty Tanka a Adedirana váš návrat urychlily?

„Ano, tým se dostal do nějaké pozice, kdy trenéři vyhodnocovali, s jakou sestavou nastoupit a v jakém rozestavení. Nějak se to vyhodnotilo a já hrál poprvé v útoku přímo na hrotu. Těšil jsem se na to, chtěl jsem šanci chytit, ale bohužel to nedopadlo.“

Úplně na hrotu moc šancí nedostáváte...

„Máme velkou konkurenci, dobré útočníky, pro mě je tam cesta asi zavřená. Nejlépe se mi hraje na dva útočníky. Ve středu zálohy je to pro mě složitější, protože jsem to v zásadě celou kariéru nehrál. Nějak se na to adaptuji, ale zatím to nejde moc vidět...“

Čekali jste Macíka v brance?

„Bylo to tak padesát na padesát. Přišli jsme s nějakou hypotézou, že brankáře vystřídají, čekali jsme většího gólmana na sbírání balonů. A taky jsme čekali, že se vrátí Breite.“