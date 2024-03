VIDEO: Plzeň - Sparta 4:0. Debakl lídra! Krejčí vyloučen, dvakrát pálil Chorý

Dva debakly během čtyř dnů notně kývají hrdostí Sparty. Ale každý jiný. Zatímco proti Liverpoolu Letenští zaujali zejména odvahou, v Plzni se totálně rozložili. Především pasáž kolem poločasové pauzy byla koncertem domácích a tryznou hostů.

„Nevím, jestli bylo všechno špatně,“ dumal trenér Sparty Brian Priske. „Dostali jsme čtyři góly, to není hezké. Zase červená karta… Nehráli jsme s dostatečnou kvalitou ani intenzitou,“ uznal.

„Dělá nám radost, že dokážeme porážet naše špičková mužstva,“ telelil se domácí kouč Miroslav Koubek a připomněl tím fakt, že na podzim zvítězila Viktoria na stadionu pražské Slavie. „To vítězství je bezezbytku zasloužené,“ upozornil. Právem.

Symbolem zmaru hostů se v neděli v podvečer stal muž, který jindy září, bývá nejlepší na place. Střední stoper Filip Panák naprosto několikrát zkratoval. Sám to moc dobře věděl, jeho reakce na zbabrané situace byly výmluvné.

Nejprve mu uskočil míč a Pavel Šulc běžel ze strany sám na Petera Vindahla. Sparta nakonec odvrátila. Podruhé při odkopu přesně namířil míč k Lukáši Červovi. Jeho ránu Peter Vindahl jen vyrazil (jasná chyba), Panák však pozdě reagoval na Tomáše Chorého, který ve 45. minutě nadvakrát otevřel skóre. Potřetí blonďatý zadák tečoval pět minut po přestávce střelu Cheicka Souarého a byl z toho druhý zásah. Také v tomto případě zahrál poměrně nešikovně, nešlo jen o smůlu.

Poté už se chytil za hlavu, nechápal. „Hlavně v prvním poločase jsme nějaké chyby udělali. První gól byl momentum, který změnil zápas. Druhý ho zlomil,“ podotkl Priske.

Nešlo však - zdaleka - jen o Panáka. Sparta sice začala jakousi platonickou převahou, ale přibližně od dvacáté minuty byla druhá. Ke všemu si ještě vrazila další dýku do nohy. Kapitán Ladislav Krejčí dostal dvě žluté karty během osmi minut. Na závěr první půle z frustrace skopl Chorého, v 52. minutě fauloval stejného soka podruhé a byl vyloučen. V tu chvíli bylo jasno.

V žádném případě však nelze hodit výsledek jen na sparťanský černý den. Plzeň si pro tři body šla. Zafungoval plán trenéra Miroslava Koubka, jenž stáhl wingkbeky až do defenzivní linie a vyztužil střed hřiště. Viktorii rozestavení 5 - 3 - 2 sedlo náramně.

„Změnili jsme rozestavení, plán nám vyšel. Sparta měla lepší vstup do zápasu, my jsme potřebovali v praxi vybrousit taktiku. Byli jsme připraveni na její křídla, tam vede proud hry. První branka to změnila, pak už jsme byli lepší. Ve druhé půli už to byl dominantní výkon,“ komentoval Koubek.

Plzni pomohly také parádní individuální výkony. Obr Chorý dvakrát skóroval, k tomu ničil v soubojích především Panáka s Martinem Vitíkem. Na levé straně válel Souaré, Pavel Šulc dal čtrnáctou branku v sezoně, drží post nejlepší kanonýra ligy. Ve středu pole vedle klasicky výborného Lukáše Kalvacha zářil Lukáš Červ, jenž dodal emoce, tvrdost a také precizní asistenci na třetí zásah.

Zkrátka Viktorka Spartu totálně přejela. Mistr ligy ani jednou nevystřelil na bránu, na konci jen odkopával - aby neschytal potupné bůro.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45. Chorý, 49. Souaré, 62. Šulc, 70. Chorý Hosté: Sestavy Domácí: Jedlička – Jemelka, Hranáč, Dweh – Souaré, Kalvach (C) (77. Traoré), Červ (88. Hejda), Valenta, Cadu (64. Kopic) – Šulc (88. Kliment), Chorý (77. M. Vydra). Hosté: Vindahl – Krejčí ml., Panák, Vitík, Karabec (57. Kuchta), Laçi, Ryneš, Sadílek (72. P. Vydra), Wiesner (57. Mejdr), Haraslín (57. Birmančević), Olatunji (57. Kairinen). Náhradníci Domácí: Baier, Hejda, Paluska, Kliment, Kopic, Vydra, Traoré, Řezník, Mosquera, Havel, Metsoko Hosté: Karty Domácí: Cadu, Dweh, Šulc, Souaré Hosté: Sadílek, Krejčí ml., Krejčí ml., Mejdr, Kairinen Rozhodčí Černý – Nádvorník, Podaný Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 11611 diváků

Klíčové momenty:

