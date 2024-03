Vlček: Chtěl jsem hrát jako Osky. Kapitán? Zážitek do konce života

Po odstoupení Lukáše Masopusta jste zápas dohrál s kapitánskou páskou. Jak se to přihodilo?

„Rozhodlo se to, když šel Maso dolů. V kabině řekl prvního mě. Je to pro mě obrovská čest, že jsem mohl nastoupit jako kapitán. Odmalička jsem ve Slavii, je to něco neuvěřitelného. Hrozně si toho vážím. I proto jsem se moc snažil, abych byl na hřišti platný a pásku si zasloužil. Na rovinu, teď mám v sobě hrozně emocí, tohle zažít… Vážně všem děkuju. Je to pro mě zážitek do konce života.“

Není divu. Proti Teplicím jste mohl i skórovat. Za stavu 0:0 jste však mířil o kousek vedle.

„Přesně na takové situace jsme se připravovali. Míč proti mně vypadl, úplně krásně se mi vykulil přímo k noze. Nedal jsem… Hrozně mě to mrzí. Měl jsem to otevřený, ale střele jsem dal blbou rotaci. Škoda, že jsem nestřílel levou nohou. Nedá se nic dělat, pevně věřím, že přijdou další momenty a šanci proměním.“

První půlku jste odehrál na kraji defenzivní čtyřky, po pauze jste se předvedl ve středu pole. Docela změna, ne?

„Tak to ve Slavii chodí. Budu dělat maximum, abych si zasloužil jakékoliv místo. Ve středu pole jsem se snažil plnit taktické pokyny, abych dělal to, co mám. Respektive abych dělal to, co trenéři po hráčích na těchto postech chtějí. Slézal jsem si mezi stopery, chvíli jsem si na to zvykal. Chtěl jsem hrát jako Osky (Oscar), což ale není tak jednoduchý.“ (usměje se)

Slavia - Teplice: Fenomenální obstřel, Jurásek střelou z otočky otevřel skóre, 1:0 Video se připravuje ...

Na trávníku vypadáte velmi sebevědomě. Prožíváte nejlepší období ve Slavii?

„Jsem rád, že týmu pomáhám. Chci dělat maximum, abychom byli úspěšní. Jsem rád, že se líbím, ale pořád platí, že se chci stále zlepšovat a podávat stabilní výkony.“

Chválí vás i trenér.

„Chvála je hezká, ale pořád musím mířit výš. Pak to bude lepší a lepší.“

Co říkáte na krásnou branku Matěje Juráska na 1:0, u které jste si připsal asistenci?

„Koukal jsem do vápna, zda tam někdo je, abych mu to dal do kapsy. Mrknul jsem na hranu šestnáctky, že tam Mates je, ale dal jsem mu to do šprajcu. On si s tím však fantasticky poradil. Nebyla to loženka, nicméně finále provedl ukázkově.“

Ve čtvrtek hrajete odvetu s AC Milán, fanoušci vás vyzývali k postupu. Splníte jim přání?

„Fanoušci jsou fantastičtí, hrozně se na ně vždycky těším. Doma bude plný dům, může nám to pomoct. Jsme odhodlaní. Věřím, že to zvládneme.“