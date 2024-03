Střelec Suchan: Bod je pro nás málo. Závěr jsme měli odkopat a pozdržovat

Těsné vedení jste neudrželi, jak moc to štve?

„Je to hrozná škoda, strašně nás to mrzí, měli jsme mít tři body a posunout se zase výše. Po tom, jak se utkání vyvíjelo, je to pro nás málo. Tak to bohužel je a v dalším kole musíme vyhrát v souboji s Karvinou, to bude náš jasný cíl.“

V hektickém závěru šlo ale vedení pohlídat. Co chybělo?

„Nemáme nezkušený tým, takže bychom to měli odkopat, pozdržovat... Ať se to někomu líbí nebo ne, už jde o přežití a měli bychom to zvládnout.“

Zakončení hned po dvou minutách hry jako z učebnice, to byl skvostný úvod, že?

„Bylo to po nacvičené kombinaci, když Šigy (Samuel Šigut) dostal perfektní balon za obranu a já si naběhl z druhé vlny do velkého vápna. Na mne pak už bylo, jestli to trefím.“

České Budějovice - Zlín: Snový úvod domácích, Suchan posílá Dynamo do vedení, 1:0! Video se připravuje ...

Podobně jako před týdnem v Mladé Boleslavi jste vedení udrželi jen chvíli. Zase za tím stála neubráněná standardní situace. Je problém v důrazu?

„Bohužel, po pěti minutách necháme soupeře srovnat, což se opakuje několikátý zápas po sobě, to se nesmí stávat. Těžko říct, čím to je. Znát odpověď, tak se tomu zkusíme vyvarovat. Pravdou je, že z posledních obdržených pěti gólů byly tři ze standardek, když k tomu připočtu aut, tak vlastně čtyři góly. Je to o osobní zodpovědnosti každého hráče. Až si to rozebereme, budeme chytřejší.“

Když nevyšel výsledek, tak alespoň ze dvou gólů musíte mít radost, ne?

„Jsem za ně rád, od ofenzivního hráče se góly čekají. Hodně mě trápilo, že jsem jich do této doby moc nedal. Chtěl bych, aby to příště vedlo ke třem bodům a mohli jsme si oslavu po zápase užít ještě víc.“

Po změně stran jste nachytal zlínskou obranu skvěle kopnutou standardkou. Mířil jste přesně do brány?

„Když jsem viděl, jak je to přede mnou postavené, tak jsem se rozhodl narvat balon na bránu. Je tam 20 lidí, může se stát cokoliv. Naštěstí to tam propadlo, za to jsem rád.“