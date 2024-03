Hoftych o bojích s Koubkem: Byly tam hádky. Příští sezona? Ať pokračuje

Koubkovu situaci probírali také hosté iSport studia během nedělního šlágru Pavel Hoftych a redaktor deníku Sport Jakub Plaskura. Současný sportovní manažer Viktorie Žižkov zavzpomínal na to, jak sváděl ostré boje v sezoně 2008/2009 ve druhé lize s tehdy Koubkovou Čáslaví. Klokani soutěž vyhráli a postoupili, Čáslav skončila druhá – práva zahrát si nejvyšší soutěž se ovšem vzdali a své místo přepustili Slovácku.

„Byly tam mezi námi hádky, je to stejný bojovník jako já, bylo to mezi námi na nože. Jeho práci každopádně respektuji, klobouk dolů. Dnes je to týpek po sedmdesátce, má neskutečnou vitalitu ambici se pohybovat mezi mladými, což jej dobíjí. A stále chce patřit k nejlepším,“ vypráví Hoftych.

V čem je Koubkova síla? „Tým skvěle připraví na soupeře a vsadí na správnou strategii. Je to taktik. A to co například předvedl s Hradcem, bylo obdivuhodné. Dva roky hráli v azylu, přitom s průměrným kádrem skončili šestí a osmí,“ rozplývá se bývalý kouč Zlína, Českých Budějovic, Liberce či Mladé Boleslavi.

Každý stratég se přesto časem okouká a vztah mezi ním a hráči, nebo vedením vyprchá. I to byl Koubkův případ, když za záhadných okolností u „votroků“ končil. „Ví se, že po určité době u něj dochází ke vztahovým problémům. Býval to brankář, a jak se říká, gólmani s levými křídly jsou specifičtí,“ usmívá se Hoftych. A pokračuje: „V Plzni si to ale perfektně sedlo. Adolf Šádek ví, jak s ním komunikovat a Koubek má zároveň skvělý realizační tým. Jan Trousil byl výborný stoper a teď je ambiciózní trenér. To samé Mára Bakoš. Je tam i Kozáčik, zkušený trenér brankářů. A vše to seshora sleduje Áda Šádek,“ všímá si Hoftych. V tomto modelu by podle Hoftycha měl trenérský štáb pokračovat i v dalším ročníku.

Ten má osobní zkušenost i s někdejším forvardem Markem Bakošem, když manažeroval v Trnavě. „Hlavně jeho zásluhou jsme postoupili do skupiny Evropské ligy. Byl lídrem. Šádek nám ho uvolnil, a Bakoš byl svolný k příchodu, přestože Plzeň už měla jistou skupinu Ligy mistrů a nás teprve čekala kvalifikace té Evropské,“ popisuje šestapadesátiletý rodák z Ústí nad Labem.

Česká liga lepší než chorvatská

Plzeň na podzim v Konferenční lize vyhrála všech šest skupinových zápasů, neprohrála ani v úvodním kole jarní fáze na hřišti Ženevy. „Západočeši předvádí maximálně pragmatický fotbal. A ukázali, že česká liga je oproti například kosovské, kapské, albánské, ale i chorvatské lize lepší co do taktiky a fyzičnosti,“ všímá si redaktor Sportu Plaskura.

Leckdo si pomyslel, že Plzeň vyhraje už ve Švýcarsku proti Servette, obzvláště když Ženeva na podzim schytala čtyřgólový debakl na Slavii. „Ženeva věděla, že má šanci hlavně doma, zatímco Plzeň přijela především pro plichtu. Teď je doma favoritem, navíc bude mít k dispozici Pavel Šulc. Bez něj to vepředu neklapalo,“ přemítá Plaskura.

Lukrativní zboží

Pavel Šulc je aktuálním ligovým zjevením. Pověstný palič šancí se v koncovce neuvěřitelně zlepšil. Pomohlo mu i hostování. „Líbí se mi, jak Plzeň ohrává mladé. Ať šlo právě o Šulce nebo Hranáče, kteří se jim po čase vrátili zpátky rozehraní,“ říká Hoftych.

Plaskura jej doplňuje: „Přestože se říkalo, že mistrovský tým Plzně ze sezony 2021/2022 je přestárlý, nakonec byl v průměru o dvě desetiny mladší, než je ten letošní. Teď ale Viktoriáni disponují mladšími klíčovými hráči, jako jsou Šulc, Dweh, Hranáč a Červ.“

Jsou tito borci zároveň žhavým přestupovým zbožím? „Úplně tam nevidím hráče na Bundesligu, spíš pro belgickou či nizozemskou soutěž, v těchto ligách ale hráče tak výrazně nezpeněžíte. Plzeň staví spíš mužstvo pro českou ligu, může ale uspět i v Evropě v soutěžích typu Evropské a Konferenční ligy. Neměli bychom zapomenout ani na české trenéry, kteří tito hráče vychovali. Spousta fotbalistů přišla z druhé ligy a hned se dokázali etablovat,“ chválí Hoftych.

Na celou pasáž z iSport studia se podívejte ve VIDEU.