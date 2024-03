Tichá hvězda Oscar. Neradost zahodil, teď má ve Slavii speciální pozici

MVP, tedy The Most Valuable Player. Označení používané především v amerických sportech pro nejpřínosnějšího či nejužitečnějšího hráče. Neplýtvá se s ním. Slávistický záložník Oscar Dorley by ale klidně tíhu tohoto titulu unesl. Proč by ne, neuvěřitelně tichý a skromný Liberijec dvakrát týdně drží na zádech celý tým. Nadstandardní výkony se pro něj staly standardem. „Zloděj míčů s ofenzivním přesahem“ je momentálně pro Pražany nepostradatelný a také neprodejný.