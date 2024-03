Hráči s největším vlivem na tým v lize: brankář krade body, metronom Plzně

Možná nejsou tolik vidět, nevedou střelecké žebříčky nebo bodování. Ale na svůj tým mají zásadní vliv, pro hru jsou nepostradatelní. MVP, nejužitečnější hráči... Podívali jsme se, kdo by tenhle titul mohl dostat ve fotbalové lize. Vítězem je pro nás Oscar Dorley. Vzhledem ke stylu Slavie, která hraje ve vysokém risku a často sbírá odražené balony, splňuje výše zmíněné do puntíku. Bez něj v sestavě jsou Pražané poloviční. Kdo další by mohl být adeptem na nejužitečnějšího hráče sezony?